október 5., vasárnap

Aurél névnap

10°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erste Liga

26 perce

Újabb súlyos vereség

Címkék#Dunaújvárosi Acélbika#jégkorong#Erste Liga

Pénteken alapos verést kapott a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata. Az Erste Liga sorozatában 11-2-re kaptak ki a Gyergyói HK-tól, sajnos a vasárnapi meccs is hasonlóan alakult.

Agárdy Csaba
Újabb súlyos vereség

A Debrecen ellen sem sikerült szoros mérkőzést játszania a DAB-nak

Fotó: DAB/Anda Fábián

A dunaújvárosi csapat az Erste Liga mérkőzéseit gyakorlatilag idegenben játssza, mivel a Dunaújvárosi Jégcsarnok felújítása még nem fejeződött be. Ezért a DAB a DEAC csapatát Székesfehérváron fogadta. 

Erste Liga: továbbbra sem megy a DAB-nak
Fotó: DAB/Anda Fábián

Az első harmad kiegyenlített játékot hozott, annyi különbséggel, hogy az emberelőnyös illetve emberhátrányos helyezetekben a DEAC jobban ténykedett, mint a dunaújvárosi alakulat. A DAB esetében a védekezéssel a középső harmadban nagy probléma nem volt, elöl azonban kicsit bizonytalannak tűntek az Acélbikák. Ennek ellenére 2-0-ás DAB-vezetéssel mehettek a játékosok szünetre.

A második játékrész rosszul kezdődött a dunaújvárosiak számára, mert a debreceniek szépítettek. A DAB azonban úgy tűnt, hogy kezelni tudja ezt a váratlan helyzetet, de ennek ellenére a 27. percben már 2-2 volt az állás. A harmadról mindent elmond dunaújvárosi szempontból, hogy a debreceniek 5-2-ős előnyüknél mehettek pihenőre.

A befejező húsz percben tanácstalan volt a dunaújvárosi alakulat. Nem talált fogást a debrecenieken, nem véletlenül lett a végeredmény 2-7. 

Dunaújvárosi Acélbikák - DEAC 2-7 (2-0, 0-5, 0-2)

Dunaújvárosi Acélbikák: Bejó - Szécsi (1), Balázsi, Djumic 1, Pinczés (1), Lawson - Kudin (1), Murgic (1), Iarulin 1, Zorin, Askarov - Vuoksiala, Bánki, Csémi, Subotic, Cseh - Strenk, Keresztes, Kuminka. Vezetőedző: Hetler Ádám.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu