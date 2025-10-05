Újabb súlyos vereség

A dunaújvárosi csapat az Erste Liga mérkőzéseit gyakorlatilag idegenben játssza, mivel a Dunaújvárosi Jégcsarnok felújítása még nem fejeződött be. Ezért a DAB a DEAC csapatát Székesfehérváron fogadta.

Erste Liga: továbbbra sem megy a DAB-nak

Fotó: DAB/Anda Fábián

Az első harmad kiegyenlített játékot hozott, annyi különbséggel, hogy az emberelőnyös illetve emberhátrányos helyezetekben a DEAC jobban ténykedett, mint a dunaújvárosi alakulat. A DAB esetében a védekezéssel a középső harmadban nagy probléma nem volt, elöl azonban kicsit bizonytalannak tűntek az Acélbikák. Ennek ellenére 2-0-ás DAB-vezetéssel mehettek a játékosok szünetre.

A második játékrész rosszul kezdődött a dunaújvárosiak számára, mert a debreceniek szépítettek. A DAB azonban úgy tűnt, hogy kezelni tudja ezt a váratlan helyzetet, de ennek ellenére a 27. percben már 2-2 volt az állás. A harmadról mindent elmond dunaújvárosi szempontból, hogy a debreceniek 5-2-ős előnyüknél mehettek pihenőre.

A befejező húsz percben tanácstalan volt a dunaújvárosi alakulat. Nem talált fogást a debrecenieken, nem véletlenül lett a végeredmény 2-7.

Dunaújvárosi Acélbikák - DEAC 2-7 (2-0, 0-5, 0-2)

Dunaújvárosi Acélbikák: Bejó - Szécsi (1), Balázsi, Djumic 1, Pinczés (1), Lawson - Kudin (1), Murgic (1), Iarulin 1, Zorin, Askarov - Vuoksiala, Bánki, Csémi, Subotic, Cseh - Strenk, Keresztes, Kuminka. Vezetőedző: Hetler Ádám.