Erdélyi túra

1 órája

Igazi férfi munka volt!

A Dunaújvárosi Acélbikák közel voltak ahhoz, hogy pontot szerezzenek vasárnap este Csíkszeredában. Nagy küzdelemben azonban elvesztették az Erste Liga mérkőzést.

Agárdy Csaba
Igazi férfi munka volt!

A hat csíkszeredai gól közül az egyik

Fotó: SC Csíkszereda

Kétmeccses Erste Liga túrán vett részt a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata Erdélyben. Pénteken 8-1-re kikaptak, és a vasárnapi SC Csíkszereda elleni mérkőzés is úgy kezdődött, hogy a DAB ismét súlyos vereséget szenved. 

Erste Liga
Pinczés Olivér (11) gólhelyzetben. A csatár egy gólpasszt jegyzett az Erste Liga mérkőzésen Csíkszeredában
Fotó: SC Csíkszereda

Katasztrofálisan kezdődött az Erste Liga meccs

Ugyanis még három és fél perc sem telt el a találkozóból, és a székelyek már 3-0-ra vezettek. Az Acélbikákat azonban nem törte össze a katasztrofális kezdés, és Askarov és Zorin góljaival feljöttek 3-2-re. Innentől kezdve fej fej mellett haladt a két csapat, az 58. percben  5-4-re vezetett a csíki együttes. Ekkor Hetler Ádám lehozta kapusát, és mezőnyjátékost küldött be helyette, az egyenlítés reményében. A DAB ki is alakított néhány helyzetet, de végül az egykor Dunaújvárosban is játszó Becze Tihamér betalált a dunaújvárosiak üresen hagyott kapujába, és ezzel eldőlt minden.

SC Csíkszereda – DAB 6-4 (4-2, 1-2, 1-0)

DAB: Szücs (Bejó) – Szécsi (1), Pozsár, Strenk 1, Pinczés O. (1), Jarulin (1) – Murgic, Kugyin, Aszkarov 2, Subotic (1), Keresztes (1) – Bánki, Vuoksiala (1), Csémi, Zorin 1, Kuminka (1) – Balázsi, Pinczés K. Vezetőedző: Hetler Ádám.

Hetler Ádám a mérkőzés után: - Ugyanúgy kezdtünk, mint a két héttel ezelőtti itteni mérkőzésen. Hamar el tudott menni a hazai csapat három góllal. Lehet, hogy kell nekünk a pofon ilyenkor, bár jó lenne azt most már megtanulni, hogy így nem lehet meccset kezdeni. Utána felvettük a tempót, és egy nagyon jó mérkőzés alakult ki. Nagyon fontos, hogy végre olyan perememberek léptek előre, akik esetében most már számítottunk arra, hogy ezt tudják hozni, amit most mutattak. Nyilván a kényszer vitt rá erre minket, hiszen három sorunk van, sok a sérültünk, voltak változások a keretben, de annak nagyon örülünk, hogy előléptek új játékosok, és tudják hozni azt a szintet, amit kell. Mindenki nagyot küzdött. Igazán meg kellett harcolnia a hazai csapatnak ezért a három pontért. Gratulálunk nekik, de gratulálok az én csapatomnak is, mert nagyon jól helytálltak. Igazi férfi munka volt!
 

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
