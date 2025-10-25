A Corona Brassó gyilkos ösztöne

Két harmad után csak 3-1-re vezetett a Corona Brassó, de a játék képe alapján ez az eredmény hízelgő volt az Acélbikák számára, hiszen a kapura lövések száma 44-19 volt a hazaiak javára. Azután a második játékrész második percében 29 másodperc alatt két gólt kapott a DAB, és ezzel el is dőlt minden az Erste Liga mérkőzésen.

A DAB kevés helyzete közül az egyik a Brassó elleni Erste Liga mérkőzésen

Fotó: Milata Daniel-Maximilian

Erste Liga meccs néhány jó cserével

Corona Brassó – DAB 8-1 (3-0, 0-1, 5-0)

Corona Brassó: Tőke (Adorján) – Gecse 1 (2), Farkas T. (1), Zagidullin 1, Welsh 1, D. Levin 1 (2) – Boriszenko (1), Gajdó T., Rokaly, Részegh, Van Wormer – Bors, Molnár (1), M. Levin 2 (1), Kóger, Filip 1 – Csiszér, Vasile, Gajdó B. (1), Rokaly-Boldizsár 1 (1). Vezetőedző: Strenk Hunor.

DAB: Szücs (Bejó) – Bánki, Vouksiala, Pinczés O. (1), Csémi, Strenk 1 – Kudin, Balázsi, Jarulin, Keresztes (1), Askarov – Murgic, Szécsi, Kuminka, Subotics, Zorin – Pozsár, Pinczés K. Vezettőedző: Hetler Ádám.

Strenk Hunor: - Összességében nyilvánvalóan nagyon elégedettek vagyunk azzal, ahogyan ma este játszottunk, és megszereztük a fontos három pontot. Az első harmadban három góllal vezettünk, de elég lassú volt a játék, sok sípszóval, sok bedobással. De miután megtaláltuk a ritmust, különösen a második harmadban, azt hiszem, uraltuk a játékot, és a helyes módon játszottunk. Érdekes volt, mert a második harmadot egy nullával megnyerték a dunaújvárosiak, és mi sok gólszerzési lehetőséget alakítottunk ki. Háromszor is eltaláltuk a kapufát emberelőnyben. Szóval mindenképpen volt egy kis frusztráció. A második harmad után úgy döntöttünk, kimegyünk a pályára, és egy kicsit több gyilkos ösztönünk lesz, megpróbáljuk befejezni a meccset. De ahogy mondtam, összességében elégedettek vagyunk azzal, ahogyan játszottunk, és az eredménnyel.

Németh Péter, a DAB másodedzője: - Csak 20 percet játszunk a 60-ból. Így nem lehet megnyerni egy hokimeccset. Gratulálok a Brassó csapatának. Kiváló játékosaik vannak. Voltak jó perceink, cseréink, de ha az egész meccset nézzük, sokkal jobbak voltak nálunk.