Női vízilabda BL

1 órája

A magyaros BL-rangadón dunaújvárosi csatavesztés

Az első negyedben összeszedett hátrány után hiába küzdött végig, a DFVE hat góllal kikapott az UVSE vendégeként a női vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában.

Gallai Péter

Remek játékkal, nagyszerű teljesítménnyel nyerte mega hazai selejtezőcsoportját a DFVE együttese, így magabiztosan jutott tovább a női vízilabda Bajnokok Ligája főtáblájára. Ahol igen komoly ellenfelek várnak a dunaújvárosi csapatra, elsőként a magyar rivális UVSE otthonában ugrottak medencébe a lányok szombaton. A szezonban még nem találkozott egymással a két fél, azonban az elmúlt években rendre ádáz csatákat, nagy rangadókat vívtak egymással. A meccs előtt dr. Sike József vezetőedző azt mondta, az Újpest masszívabb, mint ők, ennek ellenére bíznak magukban és a jó teljesítményben, hogy elkerülhető a dunaújvárosi vereség.

dunaújvárosi vereség
Kakas Krisztina nagy munkának volt kitéve, de a dunaújvárosi vereséget ő sem tudta megakadályozni
Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó

Nos, az első negyedben sajnos ebből nem sokat sikerült megvalósítani, ugyanis az UVSE állva hagyta a vendégeket. A DFVE ellen több támadó hibát ítéltek, illetve büntetőt is, 4-0-ra lépett el az ellenfél. Katsimpri hat és fél perc után tudott végre betalálni, de a negyedben még Tiba visszaállította a különbséget.

A DFVE mindent megtett a felzárkózás érdekében

A második felvonást megint Tiba kezdte góljával, ekkor kicsit megijedtünk, ha így folytatódik, komoly pofonba szaladthat bele a DFVE. Ám a csapat már oly sokszor bebizonyította, hogy nem ismer lehetetetlen és soha nem adja fel, így történt ez most is: Katsimpri duplájával és Sümegi találatával 6-4-re zárkóztak fel az újvárosiak. Sajnos közelebb zárkózni nem sikerült, sőt, a nyolc perc végére visszaált a négygólós újpesti előny.

Dunaújvárosi vereség a vége

A fordulást követően a kimaradt dunaújvárosi lehetőségeket gólokkal büntetett az UVSE, így már hattal vezettek, 10-4. Ez szívós munkával ismét megfelezte a DFVE, Garda büntetőjével 11-8-ra sikerült feljönni. A játékrész vége aztán megint a hazaiaké volt, Faragó ötöse és Aubéli emberelőnyös találata ismét magabiztos vezetést jelentett számukra, 13-8.

Effrosyni Katrsimpri volt a legeredményesebb
Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó

A záró negyedben mínusz négyre tudott felzárkózni a dunaújvárosi alakulat 14-10-nél, közben Ármai és Szabó is  végleg kiszállt a meccsből. Faragó góljára Borsi még tudott válaszolni, de a megszokott forgatókönyv szerint az utolsó percek megint az Újpesté lettek, így nem volt esély közelebb zárkózni.

UVSE - DFVE 17-11 (5-1, 3-3, 5-4, 4-3)

  • UVSE: Golopencza Sz., Aubéli 3, Ármai, Golopencza N., Alaksza 2, Hajdu 1, Baksa, Faragó 4, Fekete 1, Tiba 3. Mácsai 2, Peresztegi-Nagy 1, Kárpáti, Hetzl. 
  • DFVE: Kakas, Karancsi, Borsi 1, Jonkl, Horváth, Mahieu 1, Szabó 1, Garda 2, Pál, Szopori, Milicevic, Sümegi 2, Katsimpri 4, Maczkó.

A csoport másik meccsén pedig görögös meccset vívtak, az Olimpiakosz 18-7-re nyert az Alimos ellen. A kvartettekből az első kettő jut a negyeddöntőbe, a Dunaújváros legközelebb a görög Alimos NAC Betssont fogadja november 7-én.

Ferencvárosi dráma

A C jelű kvartettben a Gurisatti Grétával felálló Ferencváros ugyan 4-0-ra megnyerte az első negyedet vendége, a Vuliagmeni ellen, a görög együttes azonban 28 másodperccel a végső dudaszó előtt kiegyenlített, majd az ötméterespárbajban jobbnak bizonyult.

 

