Remeklés

42 perce

A legkisebbek között is taroltak a DKSE tornászai

A három legfiatalabb tornász korosztálynak rendeztek országos bajnokságot a hétvégén Budapesten. A DKSE szakosztálya két korcsoportban volt érdekelt, ahol taroltak a dunaújvárosi klub lánykái.

Gallai Péter

A Magyar Torna Szövetség vasárnap a Központi Tornacsarnokban rendezte meg a Zsebibaba csapatbajnokság második fordulóját három korosztály számára. A DKSE szakosztálya ebből kettőben indított három együttest, méghozzá igen vérmes reményekkel, ugyanis a II-es korcsoportban az első, a III-asban az első és a második helyről várták a folytatást a dunaújvárosi torna képviselői az első forduló után. Előbbi csapat ezúttal sem talált legyőzőre, így a Heptner Lili, Kovács Natasa Véta, Fehér Gréta, Fülöp Letícia, Kálmán Emma alkotta együttes nyakába akasztották az aranyérmet. 

dunaújvárosi torna
Mindkét fordulót megnyerve lett összesített bajnok a II-es korcsoportban a klub, a dunaújvárosi torna újabb sikerét elérve
Fotó: DKSE

Dunaújvárosi torna: mindent vittek, ahol elindultak

Szintén kimagaslóan teljesítettek a dunaújvárosi sportolók a másik kategóriában, ahol házi versenyen dőlt el a bajnoki cím sorsa. Ezt a mindkét körben élen záró DKSE A-csapata szerezte meg Klein Zina, Kálmán Szofia, Balla Boglárka, Neuvirt Lara összeállításban. Mögöttük a DKSE B-gárdája végzett, név szerint: Farkas Viktória, Életes Gréti, Ágoston Natasa, Garas Fruzsina, Hajdu Olívia.

Az első két helyen végzett dunaújvárosi csapat Szőke Nóra, Badics Réka és Trenka János edzőkkel
Fotó: DKSE

 

 

