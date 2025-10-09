A legkisebbek között is taroltak a DKSE tornászai

A Magyar Torna Szövetség vasárnap a Központi Tornacsarnokban rendezte meg a Zsebibaba csapatbajnokság második fordulóját három korosztály számára. A DKSE szakosztálya ebből kettőben indított három együttest, méghozzá igen vérmes reményekkel, ugyanis a II-es korcsoportban az első, a III-asban az első és a második helyről várták a folytatást a dunaújvárosi torna képviselői az első forduló után. Előbbi csapat ezúttal sem talált legyőzőre, így a Heptner Lili, Kovács Natasa Véta, Fehér Gréta, Fülöp Letícia, Kálmán Emma alkotta együttes nyakába akasztották az aranyérmet.

Mindkét fordulót megnyerve lett összesített bajnok a II-es korcsoportban a klub, a dunaújvárosi torna újabb sikerét elérve

Fotó: DKSE

Dunaújvárosi torna: mindent vittek, ahol elindultak

Szintén kimagaslóan teljesítettek a dunaújvárosi sportolók a másik kategóriában, ahol házi versenyen dőlt el a bajnoki cím sorsa. Ezt a mindkét körben élen záró DKSE A-csapata szerezte meg Klein Zina, Kálmán Szofia, Balla Boglárka, Neuvirt Lara összeállításban. Mögöttük a DKSE B-gárdája végzett, név szerint: Farkas Viktória, Életes Gréti, Ágoston Natasa, Garas Fruzsina, Hajdu Olívia.