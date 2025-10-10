Nem akarják engedni, hogy ezt a sikert elvigyék Dunaújvárosból

A szombaton 17 órakor kezdődő mérkőzés előtt három együttes mondhatja még el magáról, hogy nem sikerült nyernie a szezonban a női kézilabda NB I-ben, egyikük a Dunaújvárosi Kohász. Zubai Gábor együttese négy mérkőzés után egy ponttal áll, amit a Budaörs elleni döntetlennel szereztek. A Vasas, az Esztergom és a DVSC ellen vereséget szenvedett a DKKA. Ami a mostani ellenfelet illetni, a Nemzeti Kézilabda Akadémiai fiataljai otthon eddig mindig nyerni tudtak az újvárosiak ellen, azonban idegenben csak egy döntetlenre futotta a két csapat történelme során. A két csapat egyébként a felkészülés során találkozott egymással, akkor Balatonbogláron egy góllal a Kohász nyert. A NEKA eddig egy győzelmet könyvelhetett el az újonc Kozármisleny ellen, háromszor pedig kikapott.

Kellermann Dóráék a héten keményen készültek, de belefért felszabadult játék is a programba

Fotó: Dunaújvárosi Kohász KA/VizoPhoto

A Dunaújvárosi Kohász kemény mérkőzésre számít

– A NEKA fiatal csapatára készültünk egész héten és nagyon kemény mérkőzésre számítunk. Nem titok, hogy számunkra ez rangadó lesz de az sem, hogy a két pontra fáj a fogunk. Ehhez az is kell, minél többen kijöjjenek a sportcsarnoka és szurkoljanak nekünk – fogalmazott Kerekes Laura a DKKA közösségi oldalára feltöltött videóban.

Az 5. forduló további párosítása: Budaörs - Debrecen, Vasas - Mosonmagyaróvár, Esztergom - Szombathely, Győr - Ferencváros, Kozármisleny - Vác, Alba Fehérvár - Kisvársa.

A bajnokság állása