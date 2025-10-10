október 10., péntek

Rangadó

1 órája

Nem akarják engedni, hogy ezt a sikert elvigyék Dunaújvárosból

Címkék#NEKA#női kézilabda NB I#Dunaújvárosi Kohász#DKKA#kézilabda

A női kézilabda bajnokságban szombaton a DKKA hazai pályán fogadja a NEKA-t. Mindkét csapat számára a meccs rangadó, a Dunaújvárosi Kohász célja csakis a siker, de nagy csata vár rájuk a fiatalok ellen.

Gallai Péter

A szombaton 17 órakor kezdődő mérkőzés előtt három együttes mondhatja még el magáról, hogy nem sikerült nyernie a szezonban a női kézilabda NB I-ben, egyikük a Dunaújvárosi Kohász. Zubai Gábor együttese négy mérkőzés után egy ponttal áll, amit a Budaörs elleni döntetlennel szereztek. A Vasas, az Esztergom és a DVSC ellen vereséget szenvedett a DKKA. Ami a mostani ellenfelet illetni, a Nemzeti Kézilabda Akadémiai fiataljai otthon eddig mindig nyerni tudtak az újvárosiak ellen, azonban idegenben csak egy döntetlenre futotta a két csapat történelme során. A két csapat egyébként a felkészülés során találkozott egymással, akkor Balatonbogláron egy góllal a Kohász nyert. A NEKA eddig egy győzelmet könyvelhetett el az újonc Kozármisleny ellen, háromszor pedig kikapott.

Dunaújvárosi Kohász
Kellermann Dóráék a héten keményen készültek, de belefért felszabadult játék is a programba
Fotó: Dunaújvárosi Kohász KA/VizoPhoto

A Dunaújvárosi Kohász kemény mérkőzésre számít

– A NEKA fiatal csapatára készültünk egész héten és nagyon kemény mérkőzésre számítunk. Nem titok, hogy számunkra ez rangadó lesz de az sem, hogy a két pontra fáj a fogunk. Ehhez az is kell, minél többen kijöjjenek a sportcsarnoka és szurkoljanak nekünk – fogalmazott Kerekes Laura a DKKA közösségi oldalára feltöltött videóban. 

  • Az 5. forduló további párosítása: Budaörs - Debrecen, Vasas - Mosonmagyaróvár, Esztergom - Szombathely, Győr - Ferencváros, Kozármisleny - Vác, Alba Fehérvár - Kisvársa.

A bajnokság állása

1.FTC-Rail Cargo Hungaria55001711046710
2.Győri Audi ETO KC440014293498
3.DVSC SCHAEFFLER440013198338
4.MOL Esztergom5302167151166
5.Alba Fehérvár KC430110610066
6.Vasas SC4211116119-35
7.Vác4202104117-134
8.Szombathelyi KKA4112104120-163
9.Motherson Mosonmagyaróvári KC4103107108-12
10.Kisvárda Master Good SE4103106121-152
11.NEKA4103102126-242
12.DKKA4013112133-211
13.Moyra-Budaörs Handball401386124-381
14.Kozármisleny KA400491131-400

 

