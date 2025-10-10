1 órája
Nem akarják engedni, hogy ezt a sikert elvigyék Dunaújvárosból
A női kézilabda bajnokságban szombaton a DKKA hazai pályán fogadja a NEKA-t. Mindkét csapat számára a meccs rangadó, a Dunaújvárosi Kohász célja csakis a siker, de nagy csata vár rájuk a fiatalok ellen.
A szombaton 17 órakor kezdődő mérkőzés előtt három együttes mondhatja még el magáról, hogy nem sikerült nyernie a szezonban a női kézilabda NB I-ben, egyikük a Dunaújvárosi Kohász. Zubai Gábor együttese négy mérkőzés után egy ponttal áll, amit a Budaörs elleni döntetlennel szereztek. A Vasas, az Esztergom és a DVSC ellen vereséget szenvedett a DKKA. Ami a mostani ellenfelet illetni, a Nemzeti Kézilabda Akadémiai fiataljai otthon eddig mindig nyerni tudtak az újvárosiak ellen, azonban idegenben csak egy döntetlenre futotta a két csapat történelme során. A két csapat egyébként a felkészülés során találkozott egymással, akkor Balatonbogláron egy góllal a Kohász nyert. A NEKA eddig egy győzelmet könyvelhetett el az újonc Kozármisleny ellen, háromszor pedig kikapott.
A Dunaújvárosi Kohász kemény mérkőzésre számít
– A NEKA fiatal csapatára készültünk egész héten és nagyon kemény mérkőzésre számítunk. Nem titok, hogy számunkra ez rangadó lesz de az sem, hogy a két pontra fáj a fogunk. Ehhez az is kell, minél többen kijöjjenek a sportcsarnoka és szurkoljanak nekünk – fogalmazott Kerekes Laura a DKKA közösségi oldalára feltöltött videóban.
- Az 5. forduló további párosítása: Budaörs - Debrecen, Vasas - Mosonmagyaróvár, Esztergom - Szombathely, Győr - Ferencváros, Kozármisleny - Vác, Alba Fehérvár - Kisvársa.
A bajnokság állása
|1.
|FTC-Rail Cargo Hungaria
|5
|5
|0
|0
|171
|104
|67
|10
|2.
|Győri Audi ETO KC
|4
|4
|0
|0
|142
|93
|49
|8
|3.
|DVSC SCHAEFFLER
|4
|4
|0
|0
|131
|98
|33
|8
|4.
|MOL Esztergom
|5
|3
|0
|2
|167
|151
|16
|6
|5.
|Alba Fehérvár KC
|4
|3
|0
|1
|106
|100
|6
|6
|6.
|Vasas SC
|4
|2
|1
|1
|116
|119
|-3
|5
|7.
|Vác
|4
|2
|0
|2
|104
|117
|-13
|4
|8.
|Szombathelyi KKA
|4
|1
|1
|2
|104
|120
|-16
|3
|9.
|Motherson Mosonmagyaróvári KC
|4
|1
|0
|3
|107
|108
|-1
|2
|10.
|Kisvárda Master Good SE
|4
|1
|0
|3
|106
|121
|-15
|2
|11.
|NEKA
|4
|1
|0
|3
|102
|126
|-24
|2
|12.
|DKKA
|4
|0
|1
|3
|112
|133
|-21
|1
|13.
|Moyra-Budaörs Handball
|4
|0
|1
|3
|86
|124
|-38
|1
|14.
|Kozármisleny KA
|4
|0
|0
|4
|91
|131
|-40
|0
