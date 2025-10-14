október 14., kedd

Helén névnap

+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

29 perce

Bemutatkozott Dunaújváros új klubja, először játszottak ilyen néven

Címkék#jégkorong#Dunaújvárosi Kohász#bemutatkozás#amatőr

Lejátszotta első bajnoki mérkőzéseit Dunaújváros új sportegyesülete. A nemrégiben megalakult Dunaújvárosi Kohász csapatai jégre léptek.

Gallai Péter

Szeptemberben számoltuk be arról, hogy az R'Angels- KCR három év után kivált az Angels JSE kötelékéből és új, saját egyesületet alapítottak, amely a Dunaújvárosi Kohász Jégkorong Sportegyesület nevet viseli. Csapataik a 2025/2026-os szezontól Dunaújvárosi Kohász néven indulnak az OB IV/D bajnokságban, az első fordulóval debütált is két együttesük ezzel az elnevezéssel. A tavalyi ötödik helyezett DK hazai jég hiányában a Fradi sátorban játszott a Jégkásák B együttesével az A-csoportban. 

Dunaújvárosi Kohász
Fotó: Dunaújvárosi Kohász JE

Dunaújvárosi Kohász  - Jégkásák B 20-1 (6-0, 7-0, 7-1)
DK: Link - Tóth (1), Szloboda 1 (2), Berkes 2 (1), Bálint 4 (2), Babik 4 (2) - Kiss, Gyallai (3), Vő 4 (5), Velemérevics 1 (2), Szili 1 (2) - Abonyi 2 (1), Tóth 1, Kőhler.
A találkozó nagyon jól indult a Szepessy Gergő vezette csapatnak – amelynek keretében egy hölgy is szerepel, Tóth Erika személyében – öt perc után már három góllal vezettek. Az együttes a folytatásban sem állt le és kiütéses sikert aratott.
 

A klub logója

A Dunaújvárosi Kohász II-es keret többsége pár hónapja kezdte

Új keretük, a Dunaújvárosi Kohász II pedig az előző két idényben negyedik helyen záró Jégoroszlánok otthonában korcsolyázott jégre a B jelű csoportban. 

Jégoroszlánok - Dunaújvárosi Kohász II 15-1 (6-0, 3-0, 6-1)
DK: Majorosi - Bíró, Tinordi, Iker, Szabó, Bozor, Kóczán, Tóth, Herku, Győri.

Tóth Attila szerezte a csapat történetének első gólját
Fotó: DKJSE/Utánpótlás Sportfotó

OBIV/D-ben idén bemutatkozó Dunaújvárosi Kohász II keretének jelentős része májusban húzott először korcsolyát, ennek tükrében kellett eredményüket kezelni a Jégdómban rendezett mérkőzés után. A Papp Csaba által dirigált csapatban két hölgy, Herku Mónika és Tinordi Gabriella szerepel. A meccsen kijött a felek közötti különbség, Tóth Attila révén az 59. percben született meg a csapat első gólja.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu