Bemutatkozott Dunaújváros új klubja, először játszottak ilyen néven

Szeptemberben számoltuk be arról, hogy az R'Angels- KCR három év után kivált az Angels JSE kötelékéből és új, saját egyesületet alapítottak, amely a Dunaújvárosi Kohász Jégkorong Sportegyesület nevet viseli. Csapataik a 2025/2026-os szezontól Dunaújvárosi Kohász néven indulnak az OB IV/D bajnokságban, az első fordulóval debütált is két együttesük ezzel az elnevezéssel. A tavalyi ötödik helyezett DK hazai jég hiányában a Fradi sátorban játszott a Jégkásák B együttesével az A-csoportban.

Fotó: Dunaújvárosi Kohász JE

Dunaújvárosi Kohász - Jégkásák B 20-1 (6-0, 7-0, 7-1)

DK: Link - Tóth (1), Szloboda 1 (2), Berkes 2 (1), Bálint 4 (2), Babik 4 (2) - Kiss, Gyallai (3), Vő 4 (5), Velemérevics 1 (2), Szili 1 (2) - Abonyi 2 (1), Tóth 1, Kőhler.

A találkozó nagyon jól indult a Szepessy Gergő vezette csapatnak – amelynek keretében egy hölgy is szerepel, Tóth Erika személyében – öt perc után már három góllal vezettek. Az együttes a folytatásban sem állt le és kiütéses sikert aratott.



A klub logója

A Dunaújvárosi Kohász II-es keret többsége pár hónapja kezdte

Új keretük, a Dunaújvárosi Kohász II pedig az előző két idényben negyedik helyen záró Jégoroszlánok otthonában korcsolyázott jégre a B jelű csoportban.

Jégoroszlánok - Dunaújvárosi Kohász II 15-1 (6-0, 3-0, 6-1)

DK: Majorosi - Bíró, Tinordi, Iker, Szabó, Bozor, Kóczán, Tóth, Herku, Győri.

Tóth Attila szerezte a csapat történetének első gólját

Fotó: DKJSE/Utánpótlás Sportfotó

OBIV/D-ben idén bemutatkozó Dunaújvárosi Kohász II keretének jelentős része májusban húzott először korcsolyát, ennek tükrében kellett eredményüket kezelni a Jégdómban rendezett mérkőzés után. A Papp Csaba által dirigált csapatban két hölgy, Herku Mónika és Tinordi Gabriella szerepel. A meccsen kijött a felek közötti különbség, Tóth Attila révén az 59. percben született meg a csapat első gólja.

