Sérülések, betegségek hátráltatták a felkészülést

A két nagy múltú együttes csatája izgalmasnak ígérkezik, hiszen két jó játékerőt képviselő csapat méri össze a tudását a Dunaújváros Stadionban. Mindkét gárdára jellemző a fegyelmezett védekezés, hiszen a bajnoki tabella hatodik helyén álló PMFC eddig hét, míg az újvárosiak nyolc gólt kaptak.

A Dunaújváros Stadionba ezúttal a pécsiek érkeznek

Fotó: Horváth László – duol

A Dunaújváros Stadionban nem tudni, hogy áll majd fel a DFC

A lőtt gólok számában viszont a hazaiak három találattal jobbak. A baranyaiak legeredményesebb támadója Helesh Yaroslav, aki nyolc találattal vezeti a csoport góllövőlistáját. A dunaújvárosiak heti felkészülését betegségek és sérülések is zavarták. Kérdéses, hogy kik épülnek fel a hétvégére, így az optimális kezdőcsapat kijelölése gondot jelent a szakvezetés számára. Természetesen ennek ellenére a három bajnoki pont megszerzése a házigazdák célja, amivel egyértelműen lépést szeretnének tartani a listavezetővel.

A forduló további párosításai a következők: Ferencvárosi TC II - Szekszárdi UFC, Paksi FC II - Kaposvári Rákóczi FC, MTK Budapest II - Iváncsa KSE, PTE-PEAC - FC Nagykanizsa, Dombóvári FC - Greenplan Balatonlelle SE, Érdi VSE - BFC Siófok, Pénzügyőr SE - Planet Home Majosi SE