Futsal

52 perce

Veszett kutyák sem tudták útját állni a dunaújvárosi fiúknak

Címkék#futsalbajnokság#Dunaújváros Futsal#MAD DOGS FUTSAL#NB II#győzelem

Tovább menetel az NB II-es futsalbajnokság nyugati csoportjában a DF együttese. Legutóbb gólzáporos meccsen gyűjtötte be a győzelmet a Dunaújváros Futsal a Mad Dogs (veszett kutyák) otthonában.

Balogh Tamás

A férfi futsal NB II nyugati csoport 4. fordulójában játszották le a Mad Dogs Futsal (veszett kutyák) vendége volt hétfőn este a Dunaújváros Futsal. Az addig veretlen vendégek ezúttal is nyerni tudtak egy gólzáporos meccsen, amin kimagaslóan teljesített Varga Milán, aki öt gólt szerzett.

Dunaújváros Futsal
Nagyon szép gólokat rúgva nyert a csapat
Fotó: Dunaújváros Futsal

Mad Dogs Futsal - DF 3-7 (1-5)
Dunaújváros Futsal: Rigó - Fekete, Szili, Varga, Németh. Csere: Ivacs, Balogh, Kuti, Vincze.
Gólszerző: Steiner (30.), Kovács (37.), illetve Varga (2., 13., 20., 24, 25.), Deményi (öngól 10.).

A dunaújvárosiak „takarékos", rövid kispaddal érkeztetek, így Tóth Árpád edző szerint sem voltak jók az előjelek, sok minden összejött a meccs előtt, de szerencsére Ivacs Gábor és Balogh Ádám kisegítette a létszámproblémákat. 

– Megszorultunk létszámban és a szezon előtt abban maradtunk Balogh Ádámmal, ha bajban vagyunk szívesen jön segíteni nekünk. Ivacsnak rengeteg elfoglaltsága volt és abban maradtunk, meglátjuk mit hoz az élet. Kuti András már velünk edzett és most jött el az ideje, hogy keretbe is tudtam nevezni. Ami a mérkőzést illeti, gyorsan megszereztük a vezetést és utána is rengeteg helyzetünk volt. Egy elalvásból kaptuk az egyenlítő gólt, de az történt a pályán, amit szerettünk volna. Nagy nyomást tettünk az ellenfélre, és rendkívül jó félidőt produkáltunk. Az öngól Németh Tamás élesen belőtt szögletéből született, melybe az ellenfél rosszul ért bele. 

Ez az este Varga Miláné volt. Nagyon kevés rossz mozdulatot láttam tőle, és végig magas hőfokon égett, aminek meg is lett az eredménye.

– Nagyon szép gólokat rúgtunk, több találatot is lejátszottunk sakk-mattra. Támadásban azt a játékunkat mutattuk, amit igazán tudunk. Nagy tempót diktáltunk és kezdett fáradni a csapat, ezért az eredmény tartására törekedtünk a végén.

A bajnokság állása, élen a Dunaújváros Futsal

H. CsapatM.Gy.D.V.LG.KG.GK.P.
1DUNAÚJVÁROS FUTSALDUNAÚJVÁROS FUTSAL4310189910
2TFSE-TENT BUDAPESTTFSE-TENT BUDAPEST3300166109
3ELTE-BEACELTE-BEAC4301241779
4KISTARCSAI VSCKISTARCSAI VSC4202161516
5MAD DOGS FUTSALMAD DOGS FUTSAL3201141316
6NAGYKANIZSAI FUTSAL CLUBNAGYKANIZSAI FUTSAL CLUB42021819-16
7AIRNERGY FCAIRNERGY FC4121161245
8TODOR-PET BAU TEAMTODOR-PET BAU TEAM4103814-63
9TIHANYI FCTIHANYI FC40131122-111
10ASTERIX ÉRDASTERIX ÉRD4004620-140

 

