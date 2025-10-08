Veszett kutyák sem tudták útját állni a dunaújvárosi fiúknak

A férfi futsal NB II nyugati csoport 4. fordulójában játszották le a Mad Dogs Futsal (veszett kutyák) vendége volt hétfőn este a Dunaújváros Futsal. Az addig veretlen vendégek ezúttal is nyerni tudtak egy gólzáporos meccsen, amin kimagaslóan teljesített Varga Milán, aki öt gólt szerzett.

Nagyon szép gólokat rúgva nyert a csapat

Fotó: Dunaújváros Futsal

Mad Dogs Futsal - DF 3-7 (1-5)

Dunaújváros Futsal: Rigó - Fekete, Szili, Varga, Németh. Csere: Ivacs, Balogh, Kuti, Vincze.

Gólszerző: Steiner (30.), Kovács (37.), illetve Varga (2., 13., 20., 24, 25.), Deményi (öngól 10.).

A dunaújvárosiak „takarékos", rövid kispaddal érkeztetek, így Tóth Árpád edző szerint sem voltak jók az előjelek, sok minden összejött a meccs előtt, de szerencsére Ivacs Gábor és Balogh Ádám kisegítette a létszámproblémákat.

– Megszorultunk létszámban és a szezon előtt abban maradtunk Balogh Ádámmal, ha bajban vagyunk szívesen jön segíteni nekünk. Ivacsnak rengeteg elfoglaltsága volt és abban maradtunk, meglátjuk mit hoz az élet. Kuti András már velünk edzett és most jött el az ideje, hogy keretbe is tudtam nevezni. Ami a mérkőzést illeti, gyorsan megszereztük a vezetést és utána is rengeteg helyzetünk volt. Egy elalvásból kaptuk az egyenlítő gólt, de az történt a pályán, amit szerettünk volna. Nagy nyomást tettünk az ellenfélre, és rendkívül jó félidőt produkáltunk. Az öngól Németh Tamás élesen belőtt szögletéből született, melybe az ellenfél rosszul ért bele.

Ez az este Varga Miláné volt. Nagyon kevés rossz mozdulatot láttam tőle, és végig magas hőfokon égett, aminek meg is lett az eredménye.

– Nagyon szép gólokat rúgtunk, több találatot is lejátszottunk sakk-mattra. Támadásban azt a játékunkat mutattuk, amit igazán tudunk. Nagy tempót diktáltunk és kezdett fáradni a csapat, ezért az eredmény tartására törekedtünk a végén.

A bajnokság állása, élen a Dunaújváros Futsal