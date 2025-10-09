október 9., csütörtök

Labdarúgás

23 perce

Az NB I-es Újpest jutott tovább a dunaújvárosi kupameccsen

Címkék#Dunaújváros FC#Simple Női Kupa#Újpest FC#labdarúgás

A Dunaújváros FC labdarúgócsapata a Simple Női Kupa negyedik fordulójában az első osztályú Újpestet fogadta. A találkozót az első félidő hajrájában szerzett gólokkal a vendégek nyerték, így ők jutottak tovább.

Gróf András

Az NB II-es bajnokságot négy forduló után hibátlanul vezető Dunaújváros FC együttese a második fordulóban kapcsolódott be a sorozatba, akkor a szintén másodosztályú Paks ellen nyertek 6-0-ra. A következő körben szintén a bajnoki csoportból érkezett ellenfél a Nagykanizsa személyében – itt is kiütéses győzelem, 7-0 lett a vége. Vasárnap aztán már nagyobb falat, az NB I-ben szereplő Újpest FC következett a Simple Női Kupa küzdelmeiben. 

Dunaújváros FC
A Dunaújváros FC az élvonalbeli Újpesttel már nem bírt
Fotó: DH-archív

A Dunaújváros FC az első félidő hajrájában kapta a gólokat

DFC – Újpest FC 0-2 (0-2)
DFC: Regős (Váradi J. a 46. p.) – Nagy A. (Szakállas a 61. p.), Váradi E., Németh F., (Képes a 79. p.), Vojnity, Ranyhóczki, Bálint P. (Sárkány B. a 79. p.), Szabó A. (Vasadi a 86. p.), Csamangó, Véninger, Farkas L. Vezetőedző: Vígh György.
Góllövő: Boros K. (39. p.), Oláh A. (44. p.).

  • A forduló további eredményei: Fehérvár FC – Pécsi MFC 0-8, KÉSZ-Szent Mihály-Szeged – FTC 1-2, Puskás Akadémia – MTK 2-1, ETO FC – Budaörs 7-0, Viktoria FC – Szekszárdi WFC 2-0, Eger – Diósgyőr 0-5, Talents FC – Budapest Honvéd 0-3.

 

