Az NB I-es Újpest jutott tovább a dunaújvárosi kupameccsen

Az NB II-es bajnokságot négy forduló után hibátlanul vezető Dunaújváros FC együttese a második fordulóban kapcsolódott be a sorozatba, akkor a szintén másodosztályú Paks ellen nyertek 6-0-ra. A következő körben szintén a bajnoki csoportból érkezett ellenfél a Nagykanizsa személyében – itt is kiütéses győzelem, 7-0 lett a vége. Vasárnap aztán már nagyobb falat, az NB I-ben szereplő Újpest FC következett a Simple Női Kupa küzdelmeiben.

A Dunaújváros FC az élvonalbeli Újpesttel már nem bírt

Fotó: DH-archív

A Dunaújváros FC az első félidő hajrájában kapta a gólokat

DFC – Újpest FC 0-2 (0-2)

DFC: Regős (Váradi J. a 46. p.) – Nagy A. (Szakállas a 61. p.), Váradi E., Németh F., (Képes a 79. p.), Vojnity, Ranyhóczki, Bálint P. (Sárkány B. a 79. p.), Szabó A. (Vasadi a 86. p.), Csamangó, Véninger, Farkas L. Vezetőedző: Vígh György.

Góllövő: Boros K. (39. p.), Oláh A. (44. p.).