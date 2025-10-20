A Dunaújváros FC tovább menetel, már dobogón a csapat

A találkozó elején a vendégek irányították a játékot. A 18. percben egy bal oldali szabadrúgást követően Szepessy emelte középre a labdát, amit Bata „szelídített” meg és lőtt tizenkét méterről a kapuba. A 40. percben Dobos egyéni játékot követően passzolt a jobb alsó sarokba. Két perccel később megszületett a Dunaújváros FC harmadik találata. Pintér futott fel a bal oldalon és egy ügyes csel után a bal alsó sarokba bombázott.

Balogh Bence Benitó szerezte a Dunaújváros FC negyedik gólját

Fotó: Horváth László-archív

A fordulást követően bátrabban játszottak a házigazdák, de csak elvétve kerültek az újvárosi kapu előterébe. A 67. percben Paksi megkapta a második sárga lapját, amit természetesen kiállítás követett. Az emberelőnyt hamar ki is használták az újvárosiak. A 72. percben Balogh szerzett labdát az ellenfél térfelén és két csel után bevette Bognár kapuját.

Szekszárdi UFC – DFC 0-4 (0-3)

Szekszárdi UFC: Bognár Zs. – Lajkó, Füredi, Ágics, Szeydl (Tanos a 46. p.), Lékó (Péter D. a 46. p.), Major (Budai a 73. p.), Sütő (Ulbert a 64. p.), Paksi, Bartha L., Arena Á. Vezetőedző: Juhász Máté.

Dunaújváros FC: Bolla – Molnár T., Tapiska, Lakatos, Pintér M., Adács, Vogyicska (Dorogi R. a 84. p.), Balogh B. (Sárosi B. a 84. p.), Dobos Á. (Fehér Sz. a 81. p.), Bata (Hegedűs K. a 81. p.), Szepessy R. (Székely B. a 64. p.). Vezetőedző: Gróf András.

Gróf András így értékelt:

Magabiztos teljesítménnyel nyertük meg a mérkőzést. Fontos volt az is, hogy kapott gól nélkül tettük ezt.

A győzelem mellett a többi eredmény is a DFC kezére játszott, miután a közvetlen riválisok közül kikapott a Fradi és a Kaposvár, döntetlent játszott az MTK. Így már dobogón az Újváros.

A forduló további eredményei: PMFC - MTK II 1-1, Majosi SE - FTC II 2-1, Kaposvár - Pénzügyőr 2-3, Siófok - Paksi FC II 2-1, Balatonlelle SE - Érdi VSE 0-1, FC Nagykanizsa - Dombóvár 3-1, Iváncsa - PTE-PEAC 2-1.

A bajnokság állása, már második a Dunaújváros FC