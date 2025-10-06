október 6., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Nagy csata után Szepessy a hosszabbításban mentett pontot a rangadón

Az NB III dél-nyugati csoport tizedik fordulójában a DFC labdarúgócsapata rangadót játszott vasárnap. A Kaposvári Rákóczi FC elleni idegenbeli összecsapás pontosztozkodással zárult, miután a ráadásban sikerült egyenlíteni.

Gallai Péter

A labdarúgó NB III-as találkozó rangadónak számított, hiszen a meccs előtt a Kaposvár a harmadik, míg a Dunaújváros FC a negyedik helyen állt a tabellán, két pont különbséggel. Hazai lehetőségekkel indult a találkozó. Egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után Hampuk került ziccerbe, de kevéssel a jobb oldali kapufa mellé gurított. Egy perccel később Szabó lőtt kevéssel ugyancsak a jobb kapufa mellé. Ezt követően azonban kiegyenlített lett a küzdelem. A félidő közepén a hazai tizenhatoson belül történt kezezést követően nem ítélt büntetőt a játékvezető. A játékrész hajrájában Tóth révén a vendégek is szerezhettek volna gólt, de lövését védte a hazaiak hálóőre, majd egy támadáson belül több lövést is blokkoltak a kaposvári védők a büntetőterületen belül. 

Dunaújváros FC
Szepessy Róbert hajrában szerzett találata egy pontot ért a Dunaújváros FC számára
Fotó: duol.hu/archív

A második félidőben elsősorban mezőnyben folyt a küzdelem. A hetvenötödik percben azonban Mayer büntetőből szerzett góljával vezetést szereztek a házigazdák. A hajrában jelentős erőket mozgósított az egyenlítésért a dunaújvárosi együttes. A találkozó hosszabbításában a csereként beállt Szepessy Róbert először a kapufát találta el, majd egy perccel később egy lepattanó labdát tíz méterről már a hálóba vágott. A döntetlennel az újvárosi csapat továbbra is egyedüliként veretlen a szezonban.

Kaposvári Rákóczi FC –DFC 1-1 (0-0)
Kaposvár: Horváth F. – Szederkényi, Heil, Zsédely, Tarcson, Szabó M., A. Mazzonetto, N. Mazzonetto (Hadaró a 72. p.), Polák, Mayer M. (Stifter a 89. p.), Hampuk (Bíró D. a 63. p.). Vezetőedző: Jeney Gyula.
DFC: Bolla – Molnár T., Tapiska, Lakatos, Pintér M., Adács, Bata (Vogyicska a 76. p.), Balogh B. (Fehér Sz. a 86. p.), Dobos Á. (Szepessy R. a 76. p.), Gránicz, Tóth Á. (Székely B. a 63. p.), Vezetőedző: Gróf András.

Gróf András:

Egy rendkívül agresszíven játszó ellenfél ellen hullámzó teljesítményt nyújtottunk, de a küzdőszellemünknek köszönhetően a végén sikerült egy pontot megmentenünk.

  • A forduló további eredményei: Szekszárdi UFC - MTK Budapest II 0-6, Planet Home Majosi SE - Pécsi MFC 2-2, Greenplan Balatonlelle SE - Pénzügyőr SE 1-1, FC Nagykanizsa - Paksi FC II 2-1, Iváncsa KSE - Érdi VSE 1-1, PTE-PEAC - Dombóvári FC 2-0, BFC Siófok - Ferencvárosi TC II 0-1.

A bajnokság állása, a Dunaújváros FC továbbra is veretlen

 

 

