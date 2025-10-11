október 11., szombat

Labdarúgás

2 órája

Komoly ellenállásba ütközhetnek a dunaújvárosiak

Címkék#Dunaújváros FC#Majos#bajnokság#NB III-as bajnokság#labdarúgás

A labdarúgó NB III dél-nyugati csoport tizenegyedik fordulójában a Dunaújváros FC hazai környezetben lép pályára. A Majosi SE elleni összecsapás vasárnap 17 órakor kezdődik a stadionban, nem vár könnyű feladat a csapatra.

Gallai Péter

A kaposvári rangadó után újabb komoly mérkőzés vár a Dunaújváros FC-re, hiszen a vendég majosiak az ősszel már elértek néhány figyelemre méltó eredményt. Legutóbb hazai környezetben 2-2-es döntetlent játszottak Pécsi MFC együttesével. Jelenleg tizenhét ponttal a bajnoki tabella hetedik helyén állnak. Igen hatékony a támadójátékuk, hiszen huszonhat szerzett góljukkal a második legeredményesebbek a mezőnyben. A védelmük azonban már nem annyira stabil, amit a tizenhét bekapott gól mutat. Az ötödik pozícióban tanyázó házigazdák eddig három ponttal gyűjtöttek többet az aktuális riválisnál. 

Dunaújváros FC
Hazai pályán nyújthatja tovább veretlenségi sorozatát a Dunaújváros FC
Fotó: Horváth László

A hazaiaknak az előző fordulóban Kaposváron a hosszabbításban szerzett találattal sikerült megőrizni az őszi veretlenséget. Az együttes tagjai tisztában vannak azzal, hogy ezúttal is komoly ellenállásra számíthatnak. A Majos küzdőszellemét még növelheti az a tény is, hogy edzőjük Varga Balázs néhány évvel ezelőtt a DFC-t irányította. A házigazdák keretéből ezúttal csupán a már hosszú ideje maródi Kiss Balázs és Vörös Tamás hiányzik majd, a többiek szakvezetés rendelkezésére állnak.

  • A forduló további párosítása: FTC II - Kaposvár, Paksi FC II - Balatonlelle SE, Pécsi MFC - Szekszárdi UFC, Dombóvári FC - Iváncsa, Érdi VSE - FC Nagykanizsa, Pénzügyőr SE - BFC Siófok, MTK Budapest II - PTE-PEAC.

A bajnokság állása, a Dunaújváros FC egyedüliként veretlen

 

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
