Labdarúgás

1 órája

A körülményekkel is meg kell küzdenie a dunaújvárosiaknak

Az NB III dél-nyugati csoport 12. fordulójában a Dunaújváros FC labdarúgócsapata Szekszárdon lép pályára vasárnap 13 órakor.

Gallai Péter

A Dunaújváros FC együttese az előző fordulóban aratott fontos győzelem után idegenben lép pályára Szekszárdon. A házigazdák a nyári indulás körüli problémák ellenére remekül szerepelnek a bajnokságban, otthon az első öt találkozójukat megnyerték. A legyőzöttek között volt a bajnoki címre esélyes FC Nagykanizsa, valamint a jó erőkből álló Majos is. A legutóbbi két fordulóban azonban alaposan megtorpantak. Hazai környezetben 6-0-ra kikaptak az MTK Budapest második számú együttesétől, majd 4-0-s vereséget szenvedtek Pécsen. A szekszárdi játékosok közül kiemelt figyelmet érdemel a jelentős NB I-es múlttal rendelkező Bartha László. A rutinos támadó mellett a házi gólkirály Arena Ármin jelent állandó veszélyt az ellenfelek tizenhatosán belül. 

Dunaújváros FC
A Dunaújváros FC a mögötte öt hellyel álló Szekszárdhoz látogat vasárnap
Fotó: Horváth László – archív

A Dunaújváros FC-re más kihívás is vár

Az újvárosiaknak a hírek szerint ezúttal nem csak az ellenféllel, hanem a pálya talajával is meg kell majd küzdeniük. A játékuknak alkalmazkodnia kell a körülményekhez. Ezen a héten több kisebb sérülés is hátráltatta a munkát, ami egy-két változást is eredményezhet az összeállításban. A keret azonban van annyira erős, hogy az esetleges személycserék nem jelentenek gyengülést és újabb sikerrel továbbra is veretlenül állhat a bajnokságban a DFC.

  • A forduló további párosítása: Pécsi MFC - MTK II, Majos - FTC II, Kaposvár - Pénzügyőr, Siófok - Paks II - Balatonlelle - Érd, Nagykanizsa - Dombóvár, Iváncsa - PTE-PEAC.

A bajnokság állása

 

 

