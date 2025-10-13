Fontos dunaújvárosi siker után még közelebb az élen állókhoz

A találkozó első perceiben mindkét kapu előtt adódott gólszerzési lehetőség, de ezeket a támadók elhibázták. Az első játékrész közepén egy szöglet után kipattanó labdából a felső lécet találták telibe a vendégek. A szünet előtt alaposan felpörögtek az események. A 39. percben Balogh lapos lövését ütötte ki a majosiak kapusa, és a jókor érkező Gránicz Patrik az ötös vonaláról a kapuba lőtte a labdát. A középkezdést a vendégek hátra passzolták a kapusuknak, aki a nagy lendülettel érkező Tóth Ákost találta telibe, aki a lepattanó labdával egészen az üres kapuig futhatott és megduplázta a Dunaújváros FC előnyét.

Adács Leventéék továbbra is veretlenek maradtak, a Dunaújváros FC már csak két pontra az éllovasoktól

Fotó: Horváth László

A fordulást követően mindent megtettek a szépítésért a vendégek, de az újvárosiak kontrái rendre veszélyesek voltak. A hajrában egy alkalommal a kapufa hárította a hazaiak próbálkozását, Hegedűs lövésénél pedig a visszafutó Vukman kapus vágta ki a gólvonalról a labdát.

Dunaújváros FC – Majosi SE 2-0 (2-0)

DFC: Bolla – Molnár T., Tapiska, Lakatos, Pintér M., Adács, Bata, Balogh B. (Hegedűs K. a 87. p.), Dobos Á., Gránicz (Vogyicska a 70. p.), Tóth Á. (Székely B. a 62. p.), Vezetőedző: Gróf András.

Majosi: Vukman – Hatvani (Stampfel a 82. p.), Dávid Z., Sági M., Kása, Pál A. (Szabó D. a 66. p.), Ángyán (Csepregi a 66. p.), Kajári (Fekete M. a 46. p.), Gellér, Keresztes Z., Tóth M. (Marosi a 76. p.). Vezetőedző: Varga Balázs.

Gróf András: – Egy kellemetlen stílusban játszó ellenféllel szemben „célfutballt” játszva sikerült három pontot szereznünk.

Úgy érzem a helyzetek alapján teljesen megérdemelt a győzelmünk. Pontosabb kontrákkal még eredményesebbek lehettünk volna.

A forduló további eredményei az NB III-as csoportból: FTC II - Kaposvár 1-1, Paksi FC II - Balatonlelle SE 1-0, Pécsi MFC - Szekszárd 4-0, Dombóvár - Iváncsa 1-4, Érdi VSE - FC Nagykanizsa 5-1, Pénzügyőr SE - BFC Siófok 1-2, MTK Budapest II - PTE-PEAC 2-0.

A bajnokság állása, már csak két pontra az éllovasoktól a Dunaújváros FC