Az első győzelemre hajtanak a dunaújvárosi hölgyek

Az egyetlen pontot hazai pályán a Budaörs ellen gyűjtötte Zubai Gábor együttese. A legutóbbi fordulóban Szombathelyen nem sok hiányzott az újabb pontszerzéshez, de végül 32-31-re kikapott a dunaújvárosi alakulat. Szombaton (november 1.) újabb mérkőzést játszik a DKKA, a Motherson Mosonmagyaróvári KC érkezik a Dunaújváros Sportcsarnokba, a találkozó 17 órakor kezdődik. A Mosonmagyaróvár sem szerepelt eddig valami jól, négy ponttal a kilencedikek, de a játékosállományok alapján nekik jóval előrébb kellene állniuk a tabellán.

A DKKA sikeréhez elöl-hátul fegyelmezettnek kell lenni

Fotó: szombathelyikezilabda.hu

DKKA: száztíz százalék kell!

Zubai Gábor bízik abban, hogy az óváriak ellen megindul a csapata felfelé: – Szombathelyen az első félidőt elrontottuk, amit a második játékrészben láttam, az az igazi arca a csapatnak. A Mosonmagyaróvár a középmezőny elejéhez való, ezért, ha nyerni akarunk, száztíz százalékot kell nyújtanunk. Elöl-hátul fegyelmezettnek kell lennünk, ha a lányok megcsinálják azt, amit a héten gyakoroltunk, akkor hazai pályán van esélyünk a győzelem megszerzésére.

A bajnokság állás: 1. Győri Audi ETO 7 mérkőzés/14 pont, 2. DVSC 7/14, 3. FTC-Rail Cargo 8/14, 4. MOL Esztergom 7/10, 5. Alba Fehérvár 7/10, 6. Vác 6/6, 7. Vasas 6/5, 8. Szombathely 7/5, 9. Mosonmagyaróvár 6/4, 10. Kisvárda 6/4, 11. NEKA 6/4, 12. DKKA 6/1, 13. Budaörs 6/1, 14. Kozármisleny 7/0.