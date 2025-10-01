Elkeserítő kezdés után sikerült tisztességesen helytállni Debrecenben

A DVSC Bajnokok Ligája szereplése miatt hétközi mérkőzés és hosszú utazás várt a DKKA játékosaira szerdán, hogy az eddig hibátlan mérleggel álló Loki otthonában pályára lépjenek a női kézilabda bajnokságban. Az egy ponttal érkező dunaújvárosiak leginkább a tisztes helytállásban bízhattak. Gondolhattuk, a két BL-találkozó között talán fáradtabb lesz a Debrecen, de nem álmosan kezdtek. Kilenc perc alatt mindössze egy találatig jutott a Dunaújvárosi Kohász, a Loki pedig négynél járt úgy, hogy két kapufát is lőttek, igaz, ezt a vendégeknél is feljegyezhettünk. Ekkor Zubai Gábor időt kért, ami után Kellermann hetese jött, 4-2. Sajnos az újabb rossz megoldások után pillanatok alatt még hármat közé tette a DVSC, 7-2. Popovic túljárt Ryde eszén, majd Tóvizi kiállítása adott esélyt a felzárkózásra, de emberelőnyben sem sikerült betalálni, sőt, még kapott is egyett a Kohász. Amikor pedig a nemzetközi szintű védekezésen túljutva nagy nehezen helyzetbe került a csapat, sorra Ryde védett, aki 57 százalékos hatékonyságnál tartott.

A csapat két ellentétes félidőt produkált

Fotó: DKKA/VizoPhoto

Mintha betonfalat húzott volna fel a Debrecen

Azért a debreceniek is többször belehibáztak a játékba, és nem dikáltak öldöklő iramot, a lányok vigyáztak is egymásra, ennek ellenére folyamatosan növelték előnyüket, a 24. percben már tízzel vezettek (14-4) úgy, hogy Wéninger egyszer sem tudott addig védeni. Érkezett is Bartulovic, aki egyből megfogta Juhász lövését, de Rdye ekkor már hatvan százaléknál tartott és a folytatásban is megbabonázta a svéd kapus az újvárosiakat, Kellermann hetesből sem tudott neki betalálni. Végre tizenkét perc (!) után de Rosának ez sikerült, amivel 16-5 lett az állás és a szünetig már nem nyílt tovább az olló, amihez Bartulovic további három védéssel járult hozzá.

A DKKA támadójátéka sokat javult a szünet után

A második félidő elején a DKKA kapusa további bravúrokkal jelentkezett, Kellermann pedig kétszer is betalált, újabb debreceni hiba után pedig még tovább zárkózhatott volna a Kohász, de egy hiba után nem sikerült. A hazaiak koncentrációja az öltözőben maradt, a 35. percben Sercien-Ugolin volt először eredményes a játékrészben, 16-7. A folytatásban is tíz gól körül billegett az eredmény, az újvárosiak támadójátéka sokkal eredményesebb és pontosabb volt, az 50. percben 27-17 volt az állás, s időközben Rdye már a kispadon ült. Persze, a jelentős előny tudatában a Debrecen sem diktált BL-tempót és a hibák is belefértek náluk, azonban a vendégeket minden dicséret megilleti, hogy végig küzdöttek és az első félidő után főleg elől sokat tudtak javulni. Szalai Petra például nyolc percet volt csak pályán, de ezalatt négyszer talált be és Kerekes Laura is jól szállt be a meccsbe.