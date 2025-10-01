A DKKA ellen szól minden, de elszánt a csapat

A női kézilabda NB I harmadik fordulójában Budaörs ellen megszerezte első pontját a szezonban a DKKA, igaz, a győzelem két másodpercen múlt. Szerdán 18 órakor Debrecenben lép pályára a dunaújvárosi együttes, azért hétközben, mert a Loki a hétvégén Bajnokok Ligája mérkőzést játszik. Egyébként nemzetközi meccsekkel foglalja keretbe a bajnokit, mert vasárnap is ilyen találkozójuk volt, 28-26-ra kikaptak Dortmundban. A két klub és szurkolóik között kiváló a kapcsolat, de erre a hatvan percre megszűnik a barátság.

Lakatos Petráékra ismét kemény feladat vár védekezésben

Fotó: DKKA/VizoPhoto

– Keveseb időnk volt a felkészülésre, a Debrecen erős ellenfél, fontos, hogy ki tudjuk javítani az eddigi hibáinkat. Az a célunk, hogy végig küzdjünk és minél jobban megnehezítsük a hazaiak dolgát – mondta Lakatos Petra a Dunaújvárosi Kohász közösségi oldalán.

Összességében ez lesz az első osztályban a 94. Debrecen – Dunaújváros mérkőzés. Eddig 49 Loki-siker mellett háromszor lett döntetlen az eredmény és 41 alkalommal nyertek a Duna-partiak. Az elmúlt évek abszolút debreceni fölényt mutatnak, a két együttes utolsó 12 meccsét egyaránt a DVSC nyerte meg, s most is erre van nagyon komoly esély.

A DVSC a bajnokságban eddig mindhárom meccét megnyerte az Alba Fehérvár, a Vasas és az Esztergom ellen. – Akármennyire is fáradtak vagyunk, összeszedjük minden erőnket és megpróbáljuk a legjobbat nyújtani. Egyébként pedig olyan ellenfelekkel és olyan iramú meccseket játszunk a Bajnokok Ligájában, amiből tudunk meríteni. Eddig száz százalékosak vagyunk a bajnokságban, ezt szeretnénk megtartani – mondta Vámos Míra a Debrecen honlapjának.