A DKKA ellen szól minden, de elszánt a csapat
Két Bajnokok Ligája mérkőzés között a Debrecen együttese szerdán este a Dunaújvárosi Kohászt fogadja a női kézilabda NB I-ben. A DKKA célja a tisztes helytállás lehet.
A női kézilabda NB I harmadik fordulójában Budaörs ellen megszerezte első pontját a szezonban a DKKA, igaz, a győzelem két másodpercen múlt. Szerdán 18 órakor Debrecenben lép pályára a dunaújvárosi együttes, azért hétközben, mert a Loki a hétvégén Bajnokok Ligája mérkőzést játszik. Egyébként nemzetközi meccsekkel foglalja keretbe a bajnokit, mert vasárnap is ilyen találkozójuk volt, 28-26-ra kikaptak Dortmundban. A két klub és szurkolóik között kiváló a kapcsolat, de erre a hatvan percre megszűnik a barátság.
– Keveseb időnk volt a felkészülésre, a Debrecen erős ellenfél, fontos, hogy ki tudjuk javítani az eddigi hibáinkat. Az a célunk, hogy végig küzdjünk és minél jobban megnehezítsük a hazaiak dolgát – mondta Lakatos Petra a Dunaújvárosi Kohász közösségi oldalán.
Összességében ez lesz az első osztályban a 94. Debrecen – Dunaújváros mérkőzés. Eddig 49 Loki-siker mellett háromszor lett döntetlen az eredmény és 41 alkalommal nyertek a Duna-partiak. Az elmúlt évek abszolút debreceni fölényt mutatnak, a két együttes utolsó 12 meccsét egyaránt a DVSC nyerte meg, s most is erre van nagyon komoly esély.
A DVSC a bajnokságban eddig mindhárom meccét megnyerte az Alba Fehérvár, a Vasas és az Esztergom ellen. – Akármennyire is fáradtak vagyunk, összeszedjük minden erőnket és megpróbáljuk a legjobbat nyújtani. Egyébként pedig olyan ellenfelekkel és olyan iramú meccseket játszunk a Bajnokok Ligájában, amiből tudunk meríteni. Eddig száz százalékosak vagyunk a bajnokságban, ezt szeretnénk megtartani – mondta Vámos Míra a Debrecen honlapjának.
- A 4. forduló további mérkőzései: Ferencváros - Budaörs, Győr - Vác, Mosonmagyaróvár - Alba Fehérvár, NEKA - Esztergom, Kisvárda - Kozármisleny, Szombathely - Vasas.
A bajnokság állása, a DKKA egy ponttal áll
Csapat
|M
|Gy
|D
|V
|LG
|KG
|GK
|P
|1.
|FTC-Rail Cargo Hungaria
|4
|4
|0
|0
|133
|91
|42
|8
|2.
|Győri Audi ETO KC
|3
|3
|0
|0
|109
|66
|43
|6
|3.
|DVSC SCHAEFFLER
|3
|3
|0
|0
|96
|73
|23
|6
|4.
|MOL Esztergom
|4
|2
|0
|2
|131
|125
|6
|4
|5.
|Alba Fehérvár KC
|3
|2
|0
|1
|79
|75
|4
|4
|6.
|Vasas SC
|3
|2
|0
|1
|84
|87
|-3
|4
|7.
|Vác
|3
|2
|0
|1
|77
|84
|-7
|4
|8.
|Motherson Mosonmagyaróvári KC
|3
|1
|0
|2
|82
|81
|1
|2
|9.
|NEKA
|3
|1
|0
|2
|76
|90
|-14
|2
|10.
|Szombathelyi KKA
|3
|1
|0
|2
|72
|88
|-16
|2
|11.
|DKKA
|3
|0
|1
|2
|87
|98
|-11
|1
|12.
|Moyra-Budaörs Handball
|3
|0
|1
|2
|73
|86
|-13
|1
|13.
|Kozármisleny KA
|3
|0
|0
|3
|70
|95
|-25
|0
|14.
|Kisvárda Master Good SE
|3
|0
|0
|3
|70
|100
|-30
|0