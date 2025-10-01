október 1., szerda

Kézilabda

25 perce

A DKKA ellen szól minden, de elszánt a csapat

Címkék#kézilabda#Loki#bajnokság#Bajnokok Ligája#Dunaújvárosi Kohász#NB I#DVSC

Két Bajnokok Ligája mérkőzés között a Debrecen együttese szerdán este a Dunaújvárosi Kohászt fogadja a női kézilabda NB I-ben. A DKKA célja a tisztes helytállás lehet.

Gallai Péter

A női kézilabda NB I harmadik fordulójában Budaörs ellen megszerezte első pontját a szezonban a DKKA, igaz, a győzelem két másodpercen múlt. Szerdán 18 órakor Debrecenben lép pályára a dunaújvárosi együttes, azért hétközben, mert a Loki a hétvégén Bajnokok Ligája mérkőzést játszik. Egyébként nemzetközi meccsekkel foglalja keretbe a bajnokit, mert vasárnap is ilyen találkozójuk volt, 28-26-ra kikaptak Dortmundban. A két klub és szurkolóik között kiváló a kapcsolat, de erre a hatvan percre megszűnik a barátság.

DKKA
Lakatos Petráékra ismét kemény feladat vár védekezésben
Fotó: DKKA/VizoPhoto

– Keveseb időnk volt a felkészülésre, a Debrecen erős ellenfél, fontos, hogy ki tudjuk javítani az eddigi hibáinkat. Az a célunk, hogy végig küzdjünk és minél jobban megnehezítsük a hazaiak dolgát – mondta Lakatos Petra a Dunaújvárosi Kohász közösségi oldalán.

 Összességében ez lesz az első osztályban a 94. Debrecen – Dunaújváros mérkőzés. Eddig 49 Loki-siker mellett háromszor lett döntetlen az eredmény és 41 alkalommal nyertek a Duna-partiak. Az elmúlt évek abszolút debreceni fölényt mutatnak, a két együttes utolsó 12 meccsét egyaránt a DVSC nyerte meg, s most is erre van nagyon komoly esély.

A DVSC a bajnokságban eddig mindhárom meccét megnyerte az Alba Fehérvár, a Vasas és az Esztergom ellen. – Akármennyire is fáradtak vagyunk, összeszedjük minden erőnket és megpróbáljuk a legjobbat nyújtani. Egyébként pedig olyan ellenfelekkel és olyan iramú meccseket játszunk a Bajnokok Ligájában, amiből tudunk meríteni. Eddig száz százalékosak vagyunk a bajnokságban, ezt szeretnénk megtartani – mondta Vámos Míra a Debrecen honlapjának.

  • A 4. forduló további mérkőzései: Ferencváros - Budaörs, Győr - Vác, Mosonmagyaróvár - Alba Fehérvár, NEKA - Esztergom, Kisvárda - Kozármisleny, Szombathely - Vasas.

A bajnokság állása, a DKKA egy ponttal áll


Csapat		 MGyDVLGKGGKP
1.FTC-Rail Cargo Hungaria440013391428
2.Győri Audi ETO KC330010966436
3.DVSC SCHAEFFLER33009673236
4.MOL Esztergom420213112564
5.Alba Fehérvár KC3201797544
6.Vasas SC32018487-34
7.Vác32017784-74
8.Motherson Mosonmagyaróvári KC3102828112
9.NEKA31027690-142
10.Szombathelyi KKA31027288-162
11.DKKA30128798-111
12.Moyra-Budaörs Handball30127386-131
13.Kozármisleny KA30037095-250
14.Kisvárda Master Good SE300370100-300

 

