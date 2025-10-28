Diákolimpia egy szentélyben

A megmérettetéseken a Dunaújvárosi KSE és fiókszakosztályai (Gurics GYBDSE, Enying VSE) is szőnyegre léptek. Az U15-ös szabadfogású diákolimpián az egykori kiváló birkózóedzőre, Skultéty Sándorra emlékeztek meg a megnyitón. Tizenegy serdülő súlycsoportban összesen 138 birkózópalánta küzdött meg a diákolimpiai bajnoki címekért. Az érmek tekintetében Rafael Krisztián, Tombor Benedek és Kaszala Máté duplázni tudott, hiszen a hónap elején lebonyolított kötöttfogású megmérettetés után szabadfogásban is érmet tudtak nyerni.

A Dunaújvárosi KSE U15-ös diákolimpiai csapata

Fotó: dkse

Diákolimpia az akadémián

A legkisebb súlycsoportban (38 kg) Rafael Krisztián szabadfogásban is aranyéremmel térhetett haza, míg Tombor Benedek a kötöttfogású bajnoki cím után egy súlycsoporttal feljebb (48 kg) a dobogó 3. fokára birkózta fel magát. Az 52 kg-osok mezőnyében Kaszala Mátét csak a válogatott győri ellenfele tudta legyőzni, és ismét harmadik helyen végzett. Fekete Csaba (75 kg), a múltkori sajnálatos fiaskó után most szépen menetelt, de az elődöntőben már megállította budapesti vetélytársa, és így az ötödik helyen zárta a napot. Pavelka Leventének (57 kg), Fierpasz Andrásnak(68 kg), és Parádi Lászlónak (75 kg) ezúttal nem sikerült a pontszerzés.

Egy igazi birkózó szentély, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia adott otthont az U10-es és U11-es korosztály diákolimpiai országos döntőjének. A diákolimpia az őszi versenyszezon legrangosabb megmérettetése ennek a korosztálynak, amit jól tükröz az indulók létszáma és a versenyre kilátogatók névsora is. Több mint kétszázötven versenyző mondta el az olimpiai esküt az ünnepélyes megnyitón, köztük a DKSE és fiókszakosztályainak tizenegy versenyzője. A nézők között olyan neves bajnokok is helyet foglaltak, mint Lőrincz Tamás olimpiai, világ- és négyszeres Európa-bajnok birkózó, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai igazgatója, a kétszeres világbajnok Bácsi Péter, a Magyar Birkózók Szövetségének szakmai igazgatója, Sike András olimpiai bajnok, valamint Repka Attila olimpiai bajnok és Deák Bárdos Mihály Európa-bajnok.