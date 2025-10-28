3 órája
Diákolimpia egy szentélyben
Október 17-én rendezték meg Abonyban az U15-ösök, 18-án Csepelen az U10-11-es korosztály országos diákolimpiáját birkózásban. A diákolimpia az ősz legrangosabb versenye volt.
A Gurics György BDSE birkózó palántái
Fotó: dkse
A megmérettetéseken a Dunaújvárosi KSE és fiókszakosztályai (Gurics GYBDSE, Enying VSE) is szőnyegre léptek. Az U15-ös szabadfogású diákolimpián az egykori kiváló birkózóedzőre, Skultéty Sándorra emlékeztek meg a megnyitón. Tizenegy serdülő súlycsoportban összesen 138 birkózópalánta küzdött meg a diákolimpiai bajnoki címekért. Az érmek tekintetében Rafael Krisztián, Tombor Benedek és Kaszala Máté duplázni tudott, hiszen a hónap elején lebonyolított kötöttfogású megmérettetés után szabadfogásban is érmet tudtak nyerni.
Diákolimpia az akadémián
A legkisebb súlycsoportban (38 kg) Rafael Krisztián szabadfogásban is aranyéremmel térhetett haza, míg Tombor Benedek a kötöttfogású bajnoki cím után egy súlycsoporttal feljebb (48 kg) a dobogó 3. fokára birkózta fel magát. Az 52 kg-osok mezőnyében Kaszala Mátét csak a válogatott győri ellenfele tudta legyőzni, és ismét harmadik helyen végzett. Fekete Csaba (75 kg), a múltkori sajnálatos fiaskó után most szépen menetelt, de az elődöntőben már megállította budapesti vetélytársa, és így az ötödik helyen zárta a napot. Pavelka Leventének (57 kg), Fierpasz Andrásnak(68 kg), és Parádi Lászlónak (75 kg) ezúttal nem sikerült a pontszerzés.
Egy igazi birkózó szentély, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia adott otthont az U10-es és U11-es korosztály diákolimpiai országos döntőjének. A diákolimpia az őszi versenyszezon legrangosabb megmérettetése ennek a korosztálynak, amit jól tükröz az indulók létszáma és a versenyre kilátogatók névsora is. Több mint kétszázötven versenyző mondta el az olimpiai esküt az ünnepélyes megnyitón, köztük a DKSE és fiókszakosztályainak tizenegy versenyzője. A nézők között olyan neves bajnokok is helyet foglaltak, mint Lőrincz Tamás olimpiai, világ- és négyszeres Európa-bajnok birkózó, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai igazgatója, a kétszeres világbajnok Bácsi Péter, a Magyar Birkózók Szövetségének szakmai igazgatója, Sike András olimpiai bajnok, valamint Repka Attila olimpiai bajnok és Deák Bárdos Mihály Európa-bajnok.
Nagyon erős mezőny jött össze mindkét korosztályban, ennek ellenére a dunaújvárosiak szép eredményeket értek el. Szalona Mihály két magabiztos győzelem után bejutott az elődöntőbe, ahol a későbbi győztestől vereséget szenvedett, így a bronzéremért birkózhatott, ott azonban már annyira elfáradt, hogy nem tudott kellőképpen felpörögni, és az ötödik helyen végzett. Kovács Bene Árpádot is két győzelem után állították meg, és szintén ötödik helyen zárt. Vinczellér Zsombor is ötödikként végzett. Horváth Ármin országos bajnokként indult a versenyen, várható volt tőle az érem, ami sikerült is, a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A legjobb eredményt Pálfalvi Csaba, az Enying versenyzője érte el, aki egészen a döntőig menetelt, ahol már a bravúr elmaradt, így ezüstérmet szerzett. Plézer Patrik (32 kg), Éva Félix Botond (+63 kg), Visnyei Zoltán (32 kg), Hir Tamás György (38 kg), Szélpál-Stadler Benett (38 kg), Bayerle-Berecz Levente (54 kg) nem jutott a legjobb hat közé.
- - Összességében a két érem és a három pontszerző hely nem rossz eredmény, azonban nem lehetünk teljesen elégedettek, mert néhány versenyzőtől elmaradt a jó teljesítmény. Sok volt a figyelmetlenség, az apró technikai hiba, amit könyörtelenül megbosszultak az ellenfelek. Egy hónapunk van arra, hogy az U11-es korosztály felkészüljön az év utolsó versenyére, a kötöttfogású országos bajnokságra - értékelt Tombor István vezetőedző.
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!