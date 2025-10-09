A fiúk és a lányok is érmes helyekkel zárták a diákolimpiát

Hajdúszoboszlón rendezték meg az U13-as korosztályú birkózó országos kötöttfogású diákolimpiát, közel 180 résztvevővel. A népes mezőnyben ott voltak a DKSE versenyzői, akik jól helytálltak a megmérettetésen és két dobogós helyezést is szereztek. Hegedűs Alex 63 kg-ban két győzelemmel és két vereséggel az 5. helyen végzett. Szloboda Lóránt 75 kg-ban két igen szoros mérkőzésen minimális pontkülönbséggel szenvedett vereséget, így elbúcsúzott a további küzdelmektől. Fekete Csanád 69 kg-ban ezüstérmet szerzett miután két győzelemmel döntőbe jutott. Ott azonban ellenfele jobbnak bizonyult nála. Kéri Dániel 85 kg-ban három tus győzelemmel jutott el a fináléig, ott azonban két vállal kikapott kaposvári ellenfelétől, így szintén a dobogó második fokára állhatott fel a diákolimpia küzdelmeiben.

Hajdúszoboszlói diákolimpia U13-as csapata, Szlodoba Lóránt hiányzik a képről

Fotó: DKSE

Diákolimpia: a lányok is dobogós helyeket szerzetek

Miskolcon pedig az U11, U13 és az U15 korcsoportú női diákolimpián léptek szőnyegre a DKSE és fiókszakosztályai (Gurics GYBDSE, Enying VSE). Az U1-es korcsoportban 54 kg-ban Drapos Noémi (Gurics GYBDSE) bronzérmes lett. +62 kg-ban Tausz Livia (Gurics GYBDSE) második lett.

U13-as korcsoportban 42 kg-ban Telek Emma (DKSE) első és második mérkőzését is tussal nyerte, így döntőbe jutott, ahol a tatabányai ellenfelével szemben kiélezett mérkőzésen 6:5-ös pontozásos vereséget szenvedett, így ezüstérmet szerzett. 46 kg-ban Krisztián Kira (DKSE) egy győztes és két vesztes mérkőzést követően az 5. helyen zárta a versenyt. Ugyanebben a súlycsoportban Szabó Szilvia (DKSE) egy vesztes és két győztes mérkőzés után a dobogó 3. fokára állhatott fel. 62 kg-ban Utassy Lilla (DKSE) egy győztes és két vesztes mérkőzést vívott, végül 5. helyen végzett. +66 kg-ban Lengyel Csenge (DKSE) két vesztes mérkőzés után elbúcsúzott a további küzdelmektől.

Fotó: DKSE

Az Enying VSE három nemrégiben leigazolt versenyzővel vett részt, akiknek elsősorban a tapasztalatszerzés volt a cél. U13-ban Ferencz Noémi, U11-ben Kovács Mercédesz Rubina nem végzett pontszerző helyen, U15-ben Patai Rózsa Krisztina végül az 5. helyen zárt.