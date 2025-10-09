október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szőnyegen

2 órája

A fiúk és a lányok is érmes helyekkel zárták a diákolimpiát

Címkék#Gurics GYBDSE#diákolimpia#teljesítmény#DKSE#korosztály#birkózás

Két helyszínen négy korosztály számára rendezték meg a birkózó diákolimpia küzdelmeit. A DKSE fiú és lány küldöttsége érmekkel zárta a megmérettetéseket.

A fiúk és a lányok is érmes helyekkel zárták a diákolimpiát

Fotó: DKSE

Hajdúszoboszlón rendezték meg az U13-as korosztályú birkózó országos kötöttfogású diákolimpiát, közel 180 résztvevővel. A népes mezőnyben ott voltak a DKSE versenyzői, akik jól helytálltak a megmérettetésen és két dobogós helyezést is szereztek. Hegedűs Alex 63 kg-ban két győzelemmel és két vereséggel az 5. helyen végzett. Szloboda Lóránt 75 kg-ban két igen szoros mérkőzésen minimális pontkülönbséggel szenvedett vereséget, így elbúcsúzott a további küzdelmektől. Fekete Csanád 69 kg-ban ezüstérmet szerzett miután két győzelemmel döntőbe jutott. Ott azonban ellenfele jobbnak bizonyult nála. Kéri Dániel 85 kg-ban három tus győzelemmel jutott el a fináléig, ott azonban két vállal kikapott kaposvári ellenfelétől, így szintén a dobogó második fokára állhatott fel a diákolimpia küzdelmeiben.

diákolimpia
Hajdúszoboszlói diákolimpia U13-as csapata, Szlodoba Lóránt hiányzik a képről
Fotó: DKSE

Diákolimpia: a lányok is dobogós helyeket szerzetek

Miskolcon pedig az U11, U13 és az U15 korcsoportú női diákolimpián léptek szőnyegre  a DKSE és fiókszakosztályai (Gurics GYBDSE, Enying VSE). Az U1-es korcsoportban 54 kg-ban Drapos Noémi (Gurics GYBDSE) bronzérmes lett. +62 kg-ban Tausz Livia (Gurics GYBDSE) második lett.

U13-as korcsoportban 42 kg-ban Telek Emma (DKSE) első  és második mérkőzését is tussal nyerte, így döntőbe jutott, ahol a tatabányai ellenfelével szemben kiélezett mérkőzésen 6:5-ös pontozásos vereséget szenvedett, így ezüstérmet szerzett. 46 kg-ban Krisztián Kira (DKSE) egy győztes és két vesztes mérkőzést követően az 5. helyen zárta a versenyt. Ugyanebben a súlycsoportban Szabó Szilvia (DKSE) egy vesztes és két győztes mérkőzés után a dobogó 3. fokára állhatott fel. 62 kg-ban Utassy Lilla (DKSE) egy győztes és két vesztes mérkőzést vívott, végül 5. helyen végzett. +66 kg-ban Lengyel Csenge (DKSE) két vesztes mérkőzés után elbúcsúzott a további küzdelmektől.

Fotó: DKSE

Az Enying VSE három nemrégiben leigazolt versenyzővel vett részt, akiknek elsősorban a tapasztalatszerzés volt a cél.  U13-ban Ferencz Noémi, U11-ben Kovács Mercédesz Rubina nem végzett pontszerző helyen, U15-ben Patai Rózsa Krisztina végül az 5. helyen zárt.

Tombor István vezetőedző elmondta, aranyérmet nem sikerült nyerniük, azonban a három ötödik hely, egy bronz és négy ezüstérem sem volt rossz teljesítmény

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu