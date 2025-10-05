október 5., vasárnap

Vízilabda

49 perce

Teljesen váratlan, ami a dunaújvárosi lányokkal történt

Címkék#BVSC#vízilabda bajnokság#DFVE

A csoportelsőként zárt Bajnokok Ligája selejtező után szombaton este a női vízilabda bajnokságban volt érdekelt a DFVE együttese a BVSC vendégeként. Nem az történt, amire számítottunk.

Gallai Péter

Eddig egy mérkőzésen volt túl a magyar női vízilabda bajnokságban a DFVE, miután előző hétvégén a hazai rendezésű Bajnokok Ligája selejtezőkörben volt érdekelt hazai medencében a csapat. Azt a feladatot remek teljesítménnyel, csoportelsőként a főtáblára jutva zárta a dunaújvárosi csapat. Szombaton aztán a BVSC következett, akiket az utóbbi években mindig legyőzött a társaság, most is erre számítottunk. Két játékosnak különleges lehetett a találkozó, hiszen Dobi Dorina Dunaújvárosból érkezett a vasutasokhoz, míg Kakas Krisztina fordított utat járt be. 

DFVE
Sümegi Nóráéknak nem jött ki a lépés, de a lényegi kérdések nem most dőlnek el a bajnokságban
Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó

Az első negyedben 1-1-ig nem volt probléma, azonban utána a negyed hátralévő részében csak a hazaiak tudtak gólt szerezni, az utolsó kettőt éppen Dobi dobta. Sajnos a dunaújvárosiak sehogy nem tudtak betalálni, még emberelőnyből sem. A folytatásban ezen sikerült javítani, a második negyed elején gyorsan 4-3-ra jött fel a DFVE, aztán 6-6-nál Mahieu találatával sikerült egyenlíteni, 6-6. A térfélcserére azonban a BVSC mehetett előnnyel. 

A harmadik nyolc perc elején újra sikerült egalizálni, azonban a vezetést megint nem tudta átvenni Sike József csapata, sőt a játékrész végére még háromgólos hátrányba került. A záró negyedben nagy csatában az utolsó percre Garda büntetőjével sikerült egyre zárkózni, de Horváth kiállítását kihasználta Nagy, Katsimpri utolsó másodperces 

BVSC –Dunaújvárosi FVE 13–11 (4–1, 3–5, 3–1, 3–4)

  • BVSC: Schmuck - Lendvay 2, Dobi 2, Mucsy 2, Nagy 1, Pőcze 2, Dömsödi 1. Csere: Gorter 1, Dobos, Bereczki, Tóth 2. 
  • DFVE: Maczkó - Jonkl, Horváth, Garda 5, Szabó, Pál, Sümegi 2. Csere: Kakas, Katsimpri, Mahieu 2, Borsi, Milicevic 2.
  • Gól emberelőnyből: 5/12, illetve 3/14.
  • Gól ötméteresből: 1/1, illetve 2/2.

A DFVE emberelőnyös játéka hitehagyott volt

Dr. Sike József így értékelt: – Sajnos közepesen játszottunk, ezért ki is kaptunk. 

Az emberelőnyös játékunk elég hitehagyott volt, pedig azt gyakoroltuk a legtöbbet. 

– Jönnek még hozzánk, majd májusban kell jól játszani, addig még sok feladatunk van.

Horváth Brigitta: – Nagyon rosszul kezdtünk, az első negyed meg is alapozta a meccset, utána folyamatosan futottunk az eredmény után, amin nem tudtunk túllendülni.

  • A forduló további eredményei: Szentes - UVSE 6-22, Szeged - Ferencváros 3-19, Győr - KSI 13-7, III. Kerületi TVE - Eger 12-16.

A bajnokság állása

 

 

