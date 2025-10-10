október 10., péntek

Magyar Kupa

1 órája

Kitömték a Győrt a dunaújvárosiak, a visszavágó már csak formalitás

A női vízilabda Magyar Kupa negyeddöntőjének első felvonásán magabiztosan nyert Győrben a Dunaújváros. A DFVE számára a szombati hazai visszavágó így már nem sok izgalmat tartogat.

Gallai Péter

A negyeddöntővel kezdte meg szereplését a női vízilabda Magyar Kupa küzdelmeiben a DFVE együttese. A párharcban a Győrt sorsolták a dunaújvárosi együttes mellé, és idegenben kezdtek a lányok pénteken. A kiírás szerint az össz gólkülönbség számít a továbbjutásnál, így nem volt mindegy, milyen eredmény születik. Az erőviszonyok alapján, mekkora különbségű dunaújvárosi siker.

DFVE
Mahieu volt a legeredményesebb hat góljával
Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó

Azért az első negyedben a győri gárda jelezte, nem fogják olcsón adni a bőrüket, Petik gólja után ugyan fordítottak a vendégek, de 3-2-nél megint a hazaiknál volt az előny. Innen egy 3-0-ás etappal sikerült ellépnie Gardáéknak, azonban a félidő végére egyre jött fel az ellenfél. A második nyolc percben is meglőtte a DFVE a maga hat gólját, a pontosabb védekezés miatt viszont csak hármat kapott, így megnyugtatóbb előnnyel lehetett térfelet cserélni, 8-12. Egyébként máskor egész meccsen van ennyi gól, mint amennyi itt eddig születtt.

A meccs végére aztán kijött a DFVE fölénye

A fordulást követően megint visszajött a Győr a meccsbe két találatával, de ismét megnyomta a gázpedált és erre ismét egy hármassal felelt az újvárosi alakulat, 10-15. Az utolsó két gól aztán megint a hazaiaké volt, s ebben a negyedben sem a kapusokról szólt a meccs. A záró felvonásban aztán végleg kijött az erőfölény, Mahieu találatai közé Borsi iratkozott fel a táblára, végleg megtörve ezzel a lelkes győrieket, 12-18. Ezt a különbséget pedig már tartotta is a csapat a lefújásig.

Győr - DFVE 14-20 (5-6, 3-6, 4-3, 2-5)

  • Győr: Balogh - Rádli, Lendvai 2, Petik 5, Koltay 2, Szedlák, Burali 2. Csere: Mozbauer (kapus), Sunabe 2, Csernus, Svec 1. Vezetőedző: Petrovai Márton.
  • DFVE: Maczkó - Jonkl, Borsi 3, Garda 2, Mahieu 6, Szabó 2, Sümegi. Csere: Kakas (kapus), Katsimpri 4, Milicevic 1, Horváth 1, Pál 1, Mihók, Karancsi. Vezetőedző: Sike József.
  • Gól emberelőnyből: 4/9, illetv 3/8.
  • Gól ötméteresből: 4/4, illetve 2/3.

Folytatás a Magyar Kupában szombaton 17 órától Dunaújvárosban, az első meccs eredményének ismeretében teljes nyugalomban.

 

 

