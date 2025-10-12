október 12., vasárnap

Vízilabda

3 órája

Újabb célt sikerült teljesíteni Dunaújvárosban

Címkék#Győr#vízilabda#negyeddöntő#DFVE#Magyar Kupa

A DFVE női vízilabdázói bejutottak a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé, miután a szombati visszavágón még magabiztosabban nyertek a Győr ellen.

Gallai Péter

Pénteken sok gólt hozó meccsen végül hat góllal nyert a DFVE a Győr vendégeként, így a Magyar Kupa negyeddöntő szombati második felvonása már csak formalitás volt. Az odavágón a kisalföldiek sokáig jól tartották magukat, azonban Dunaújvárosban már az első negyedben sem sikerült ez nekik. Összesítésben 38-20-as gólkülönbséggel jutott a Magyar Kupa legjobb négy együttese közé az újvárosi gárda.

DFVE
Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó

DFVE – UNI-Győr GYVSE 18-6 (7-2, 3-1, 2-2, 6-1) 
DFVE: Kakas – Jonkl 1, Horváth 1, Mahieu 4, Szabó 1, Garda 2, Sümegi 1. Csere: Karancsi, Borsi 3, Pál, Mihók 1, Milicsevics 3, Katsimpri 1. Vezetőedző: dr. Sike József.

A DFVE két fontos célt már teljesített

A csapat vezetőedzője, dr. Sike József szerint pénteken sokkal acélosabb volt a Győr, szombaton viszont már kicsit hitehagyottak voltak. – Szerintem nincs ekkora különbség a két fél között, mint a gólkülönbség mutatja, ez túlzás volt. 

Azonban ez semmit nem von le a játékosaim érdemeiből, hogy komolyan vették a meccset és akartak bizonyítani.

–A kapott gólok számában is fejlődést mutattunk – fogalmazott a dunaújvárosi szakvezető, aki kiemelte, egy hónapja van Dunaújvárosban és három fronton kell helytállniuk. Ebből a legfontosabb volt, hogy a Bajnokok Ligája főtáblára felkerüljenek, ami sikerült, most az is, hogy a Magyar Kupában ott legyenek a négy között és éremért játszhassanak. A bajnokság végjátékára viszont még rengeteget kell fejlődni.

DFVE

Kakas Krisztina kapus nagyon örült neki, hogy itthon játszhattak, ami az eredményen is meglátszott. Pénteken a védekezés nem volt rendben, amit mostanra szépen rendbe rakták.

Még hosszú út áll előttünk, hogy azt a formát hozzuk, amit elvárunk magunktól, de jó irányba haladunk

 – tette hozzá a klub új kapusa.

  • Ami a többi párharcot illeti, az UVSE és a Fradi is kettős sikerrel búcsúztatta a III. Kerületet és a Szegedet, míg a BVSC ugyan egy góllal kikapott az Egertől, de összesítésben négy góllal ők jutottak tovább.

 

