Pénteken az Eger jön

1 órája

Elmaradásukat pótolják a hölgyek

Címkék#vízilabda#III Kerület#Bajnokok Ligája#DFVE

Egy elmaradt mérkőzésüket pótolják a dunaújvárosi vízilabdázó hölgyek ma este (október 28.). A DFVE a III. Kerületi TVE csapatát fogadja az OB I-ben.

Agárdy Csaba
Elmaradásukat pótolják a hölgyek

Sike József magyaráz a játékosainak. A DFVE legutóbb Újpesten játszott a BL-ben

Fotó: DFVE Facebook

A találkozót korábban a Dunaújvárosi FVE Bajnokok Ligája szereplése miatt halasztották el. Csak emlékeztetőül: a DFVE a csoportkörből bravúros teljesítménnyel a Bajnokok Ligája főtáblájára került, ahol már le is játszotta első meccsét, idegenben 17-11-re kikapott a csoport másik magyar együttesétől, az Újpesttől. 

DFVE
A DFVE csapatának szinte kötelező nyernie a III. Kerület ellen
Fotó: DFVE Facebook

A DFVE halasztott meccse következik

De visszatérve a bajnokságra. A mezőny négy fordulón jutott túl, kivéve a DFVE-t és a III. Kerületet. A Ferencváros és az Újpest eddig százszázalékos, vagyis 12 pontosak, utánuk az One-Eger következik 11 ponttal. Negyedik a BVSC 10 ponttal, őket követik a dunaújvárosiak 6 ponttal. Vagyis a DFVE számára nagyon fontos a három pont megszerzése, annak érdekében, hogy tapadjon az első négy csapatra. A rendes játékidős győzelem megszerzésére igen jó az esélye dr. Sike József vezetőedző csapatának, mivel a III. Kerület eddig még nem szerzett pontot, és a gólkülönbsége mínusz 21. A találkozó 19 órakor kezdődik a Fabó Éva Sportuszodában.

A dunaújvárosiakra még egy mérkőzés vár ezen a héten. Október 31-én pénteken az Eger érkezik Dunaújvárosba, a rangadó is 19 órakor kezdődik.

