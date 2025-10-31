október 31., péntek

Végig vezetve

1 órája

Szép volt csajok és vastaps (videóval)

Címkék#vízilabda#dunaújvárosi#MOL#egri#női

Az Egert fogadták ma este a dunaújvárosi női vízilabdázók a MOL OB I-ben. A DFVE végig vezetve, biztosan nyert.

Agárdy Csaba
Katsimpri Effrosyni ezúttal a védekezésben jeleskedett

Fotó: Horváth László

A mérkőzésnek különösen nagy tétje nem volt, mivel még a MOL OB I elején járunk, de azért egyik csapat számára sem volt mindegy a végeredmény. Ugyanis mind a DFVE, mind a One Eger az alapszakaszt a legjobb négy között szeretné zárni, ezért nem mindegy, hogy az egymás elleni mérkőzések után hogyan oszlanak meg a pontok a két együttes között. 

DFVE
A DFVE taktikusan, fegyelmezetten játszott az Eger ellen
Fotó: Horváth László

Az történt, amit a DFVE játékosai akartak

Az első ráúszás után a labdát az egriek hozták el, de sokkal több örömük nem lehetett az első játékrészben. A vezetést Szabó szerezte meg a dunaújvárosiaknak, de utána nehezen akart megszületni a második hazai találat. A DFVE védekezése és kapusteljesítménye rendben volt, elöl-hátul jobbak voltak ellenfelüknél. A második dunaújvárosi gólt azután Garda szerezte meg ötméteresből, végül egy 4-1-es "roham" után jöhetett a második játékrész. 

Az első percek nem a védekezésről szóltak, hiszen három perc alatt négy gólt láthatott a közönség. Az egriek feljöttek 4-2-re, amivel visszajöttek a meccsbe. De nem sokáig kellett izgulniuk a dunaújvárosi híveknek, mivel hamar 7-3 lett az állás. 

Garda hidegvérrel értékesítette az ötmétereseket, és akcióból is betalált. 

A 7-3-as DFVE-előny elsősorban annak volt köszönhető, hogy a vendégek nem tudtak mit kezdeni a Dunaújváros védekezésével, rengeteget blokkoltak a hazaiak. 

A harmadik nyolc percben tartotta előnyét Sike József csapata. Ami "szokatlan" volt, hogy Garda kihagyott egy ötméterest. A játékrész 10-7-es állásnál fejeződött be. 

A befejező játékrészben a DFVE védekezése továbbra is masszív volt, Maczkó a kapuban remek teljesítményt nyújtott. Az ellenfél kapujánál pedig szép gólokat lőttek a hazaiak, kimondottan gyönyörű volt Sümegi találata. Mindezek ellenére két és fél perc volt hátra, amikor 11-9-re feljöttek az egriek, vagyis arra lehetett számítani, nehéz hajrá vár a dunaújvárosiakra. 

A hajrára azonban a közönség is lázba jött, és nagyszerűen buzdította kedvenceit. 

Meg is lett ennek az eredménye: 14-10-re nyert a DFVE! 

DFVE - One Eger 14-10 (4-1, 3-2, 3-4, 4-3)

DFVE: Maczkó - Borsi 2, Horváth 3, Mahieu 1, Szabó 1, Garda 4, Sümegi 3. Csere: Karancsi, Jonkl, Pál, Milicevic, Katsimpri. Vezetőedző: dr. Sike József.


