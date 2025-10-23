Hullámvasúton ülnek, de remélik, a Bajnokok Ligája meccsre csúcsra érnek

Két és fél hét szünet után szerdán este a DFVE női vízilabdázói újra bajnoki meccset játszottak Dunaújvárosban. A lányok harmadik találkozójukon azt a Győrt fogadták, akiket a Magyar Kupa negyeddöntő párharcban magabiztosan búcsúztattak. Ezúttal két ellentétes félidőt láthattunk, a 11-4-es két negyed után a vendégek feljuvaltak, avagy a hazaiak hibáztak sokat. Persze, a győzelem így sem forgott veszélyben. Jöhet szombaton a Bajnokok Ligája főtábla első csoportmeccse az UVSE otthonában.

Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó

DFVE - Győr 18-12 (7-2, 4-2, 4-4, 3-4)

DFVE: Kakas - Jonkl 1, Borsi 3, Szabó 4, Mahieu, Garda 6, Sümegi 1. Csere: Maczkó (kapus), Katsimpri, Pál, Horváth 1, Karancsi 1, Milicevic, Mihók 1.

A DFVE fásult, görcsös volt

Dr. Sike József így értékelte a találkozót: – Ez a hét úgy volt felépítve, hogy a szombati Bajnokok Ligája meccs van a fókuszban. A Győr elleni Magyar Kupa negyeddöntő két meccsét több góllal nyertük, ez nagyon benne volt a fejekben.

Nagyon akartak a lányok, de nem ment, valami görcsösség, fásultság volt rajtuk.

– A befejezések gyengék voltak, most is összehoztunk tizenkét kapott gólt. Hullámvasútban vagyunk, de az igazi választ szombaton kapjuk meg, hogy a felkészülés mire volt elég, tudunk-e az UVSE ellen úgy játszani, hogy partiban legyünk velük.

Maczkó Lilla szerint a meccs második felére kicsit leeresztettek, amiben neki is volt része. Azonban az Újpest elleni találkozó a legfontosabb, amire tudnak azért pozitívumokat is átmenteni, de minden szinten javulniuk kell addigra.

A 4. forduló további eredményei: Eger - BVSC 19-18, UVSE - III. Kerület 24-8, Ferencváros - Szentes 23-0. A KSI - Szeged mérkőzést szombaton rendezik.

A bajnokság állása