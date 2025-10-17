Ezúttal a Bikák maradtak alul, és nem a Medvék

A dunaújvárosiak ismét iegenben játszottak, hiszen még mindig nincs jég a Dunaújvárosi Jégcsarnokban annak felújítása miatt. A DAB Miskolcon sokáig tartotta a lépést a Jegesmedvékkel, de végül biztos hazai győzelem született.

DVTK Jegesmedvék - Dunaújvárosi Acélbikák 6-3 (2-1, 1-1, 3-1)