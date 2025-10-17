Erste Liga
46 perce
Ezúttal a Bikák maradtak alul, és nem a Medvék
A Dunaújvárosi Acélbikák (DAB) jégkorongcsapata este Miskolcon a DVTK Jegesmedvék vendégei voltak, és vereséget szenvedtek.
A DAB többnyire védekezésre kényszerült Miskolcon
Fotó: Kavics Photo
A dunaújvárosiak ismét iegenben játszottak, hiszen még mindig nincs jég a Dunaújvárosi Jégcsarnokban annak felújítása miatt. A DAB Miskolcon sokáig tartotta a lépést a Jegesmedvékkel, de végül biztos hazai győzelem született.
DVTK Jegesmedvék - Dunaújvárosi Acélbikák 6-3 (2-1, 1-1, 3-1)
