Súlyos vereség "hazai" pályán

Az első hazai mérkőzés azonban nem volt igazán hazai, mivel a Dunaújvárosi Jégcsarnok felújítása még nem fejeződött be, ezért a DAB Székesfehérváron, az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban fogadta a gyergyószentmiklósi alakulatot. A találkozó egyértelmű esélyese a székely csapat volt, amely öt forduló után százszázalékos teljesítménnyel vezette a tabellát, míg az Acélbikák hatodikak voltak. A mérkőzésen papírforma-eredmény alakult, a bajnoki cím egyik legnagyobb esélyese a Gyergyói HK magabiztos győzelmet aratott.

A mérkőzés nagy részében a DAB kapuja előtt folyt a játék

Fotó: DAB/Anda Fábián

A DAB mérlege mínusz kilenc

Dunaújvárosi Acélbikák - Gyergyói Hoki Klub 2-11 (0-3, 1-2, 1-6)

Dunaújvárosi Acélbikák: Szücs - Kudin, Vuoksiala, Iarulin 2, Zorin (1), Askarov (2) - Szécsi, Balázsi, Djumic, Pinczés, Cseh - Murgic, Bánki, Lawson, Subotic, Keresztes - Strenk, Kuminka, Csémi. Vezetőedző: Hetler Ádám.

Gyergyói Hoki Klub: Rinne - Haaranen 2 (2), Williams 1 (1), Bodó 2 (2), Csiszár 2 (1), Vincze (2) - Fejes 2, Molnár, Orban (4), Gerads 1, Sárpátki (1) - Imre, Sándor (1), Ambrus 1, Tranca (1), Vayrynen - Salamon, Sándor-Székely, Csiszer, Szigeti (1). Vezetőedző: Juurikkala, Markus Sakari.