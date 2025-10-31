Ez már súlyos eset, tíz gólt kaptak az Acélbikák

A találkozót eredetileg már a felújított Dunaújvárosi Jégcsarnokban kellett volna lejátszani, de a munkálatok még mindig nem fejeződtek be. Ezért a két csapat megegyezett abban, hogy felcseréli a pályaválasztási jogot, így került a két csapat második meccse is Miskolcra. A találkozó előtt jó hír is érkezett a DAB háza tájáról. Két új játékossal erősödött a társaság, visszatért Eriks Zohovs a Bikákhoz. A lett támadó az előző szezonban 18 mérkőzésen 13 pontot gyűjtött, és most – egy rövid pihenő után – ismét a DAB-ot segíti majd a támadósorban. Teljesen új érkezőnek pedig a szerb válogatott fiatal tehetsége, Mateja Popovic számít. A mindössze 23 éves támadó korábban a svéd ligákban, és az olasz másodosztályban is bizonyított, legutóbb az olasz Fiemme csapatában 40 meccsen 49 pontig jutott. Azután a mérkőzésben sok köszönet nem volt a dunaújvárosiak számára...

A DAB megalázó vereséget szenvedett Miskolcon Fotó: Nagy Gabor Sandor

A DAB csak az új igazolásoknak örülhet

DVTK Jegesmedvék - DAB 10-1 (3-1, 2-0, 5-0)

Dunaújvárosi Acélbikák: Bejó (Szücs) – Szocsi, Pozsár, Iarulin, Subotic, Popovic – Kudin, Balázsi, Askarov, Zohovs, Pinczés - Bánki, Vuoksiala, Strenk, Zorin, Keresztes – Csehi, Kuminka, Csémi. Vezetőedző: Hetler Ádám.