20 perce
Közel a bravúrhoz Csíkszeredában
Csíkszeredában játszott ma este Erste Liga mérkőzést a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata. A DAB közel volt a bravúrhoz.
Az Acélbikák nem várt nagy küzdelemre késztették a jóval esélyesebb csíkszeredaiakat
Fotó: SC Csíkszereda
A dunaújvárosiak a második idei erdélyi túrájukon pénteken 8-1-re kikaptak Brassóban, és a csíkszeredai vendégeskedés sem ígért sok jót. Ugyanis a Szereda és a Brassó hasonló játékerőt képvisel. Ennek ellenére a DAB közel volt a bravúrhoz, hiszen az 58. percben csak 5-4-re vezetett a székely alakulat. Az Acélbikák az egyenlítés reményében lehozták kapusukat, de nem sikerült betalálniuk, sőt, kaptak egy üres kapus gólt.
Végig tartotta magát a DAB
SC Csíkszereda - Dunaújvárosi Acélbikák 6-4 (4-2, 1-2, 1-0)