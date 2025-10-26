Közel a bravúrhoz Csíkszeredában

A dunaújvárosiak a második idei erdélyi túrájukon pénteken 8-1-re kikaptak Brassóban, és a csíkszeredai vendégeskedés sem ígért sok jót. Ugyanis a Szereda és a Brassó hasonló játékerőt képvisel. Ennek ellenére a DAB közel volt a bravúrhoz, hiszen az 58. percben csak 5-4-re vezetett a székely alakulat. Az Acélbikák az egyenlítés reményében lehozták kapusukat, de nem sikerült betalálniuk, sőt, kaptak egy üres kapus gólt.

A DAB harmadik gólját Strenk Olivér (fehérben, 15) szerezte

Fotó: SC Csíkszereda

Végig tartotta magát a DAB

SC Csíkszereda - Dunaújvárosi Acélbikák 6-4 (4-2, 1-2, 1-0)