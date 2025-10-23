Fejre támadott, két mérkőzésről eltiltották a DAB játékosát

A dunaújvárosiak már egyszer jártak Erdélyben ebben a bajnokságban, Csíkszeredában 5-1-re, míg Gyergyószentmiklóson 5-4-re kaptak ki. Nincs könnyű helyzetben Hetler Ádám együttese, hiszen a tabella első két helyezettjéhez látogat. A DAB helyzetét az is nehezíti, hogy állandóan úton van, mivel a Dunaújvárosi Jégcsarnok felújítása nem fejeződött be, ezért mindig idegenben játszik a csapat.

A DAB esélytelenül utazik el Erdélybe

Fotó: UTE

A DAB felcserélte a pályaválasztási jogát

A tervek szerint október 31-én a DVTK Jegesmedvéket itthon fogadták volna az Acélbikák, de ez az elképzelés is borult. Ugyanis a Dunaújvárosi Acélbikák kezdeményezésére az október 31-ére kiírt Erste Liga mérkőzés helyszíne megváltozik. A találkozót a Dunaújvárosi Jégcsarnokban rendezték volna meg, azonban a DVTK Jegesmedvék vezetése elfogadta a dunaújvárosiak kérését, ami a pályaválasztási jog felcserélését kezdeményezte. Az összecsapás ezért jövő hét pénteken Miskolcon 18.30 órakor kezdődik.

A DAB háza tájáról hír még, hogy az Erste Liga fegyelmi bizottsága az UTE hivatalos képviselőjének jelzésére megvizsgálta az UTE - Dunaújvárosi Acélbikák mérkőzésen történt esetet, amelynek során a Dunaújvárosi Acélbikák játékosa, Cseh István Róbert ütközött az UTE játékosával, Pokornyi Dáviddal. Az esettel kapcsolatban a játékvezetők büntetést nem szabtak ki. Azonban a mérkőzésről készült videófelvételből kiderül, hogy Cseh István a kék vonalról indította támadását, felgyorsította a sebességét, amit addig tartott, míg el nem érte ellenfelét, majd a könyökét a válla fölé emelte azzal a látható szándékkal, hogy riválisa a fejét üsse be a plexibe.

Cseh Istvánt ezért két mérkőzésre eltiltotta sérülést okozó szabálytalansága miatt. Az Erste Liga versenyszabályzatának alapján az eltiltással automatikus 400 eurós pénzbüntetést kapott a DAB.

A játékos az eltiltását csapata soron következő Erste Liga mérkőzésein tölti le. Az eltiltás letöltéséig a játékos más MJSZ által szervezett bajnokság mérkőzésein sem vehet részt.

