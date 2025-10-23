október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

22°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erste Liga

46 perce

Erdélybe utazik a DAB két nehéz meccsre

Címkék#Dunaújvárosi Acélbika#Csíkszeredában#Erdélyben#jégkorong

Második erdélyi túrájára készül a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata az Erste Ligában. A DAB ellenfele a Brassó és a Csíkszereda lesz.

Agárdy Csaba
Erdélybe utazik a DAB két nehéz meccsre

Erdélyben igen jó kapusteljesítményre lesz szükségük az Acélbikáknak

Fotó: UTE

A dunaújvárosiak már egyszer jártak Erdélyben ebben a bajnokságban, Csíkszeredában  5-1-re, míg Gyergyószentmiklóson 5-4-re kaptak ki. Nincs könnyű helyzetben Hetler Ádám együttese, hiszen a tabella első két helyezettjéhez látogat. A DAB helyzetét az is nehezíti, hogy állandóan úton van, mivel a Dunaújvárosi Jégcsarnok felújítása nem  fejeződött be, ezért mindig idegenben játszik a csapat. 

DAB
A DAB esélytelenül utazik el Erdélybe
Fotó: UTE

A DAB felcserélte a pályaválasztási jogát

A tervek szerint október 31-én a DVTK Jegesmedvéket itthon fogadták volna az Acélbikák, de ez az elképzelés is borult. Ugyanis a Dunaújvárosi Acélbikák kezdeményezésére az október 31-ére kiírt Erste Liga mérkőzés helyszíne megváltozik. A találkozót a Dunaújvárosi Jégcsarnokban rendezték volna meg, azonban a DVTK Jegesmedvék vezetése elfogadta a dunaújvárosiak kérését, ami a pályaválasztási jog felcserélését kezdeményezte. Az összecsapás ezért jövő hét pénteken Miskolcon 18.30 órakor kezdődik.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu