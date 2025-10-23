Erdélybe utazik a DAB két nehéz meccsre

A dunaújvárosiak már egyszer jártak Erdélyben ebben a bajnokságban, Csíkszeredában 5-1-re, míg Gyergyószentmiklóson 5-4-re kaptak ki. Nincs könnyű helyzetben Hetler Ádám együttese, hiszen a tabella első két helyezettjéhez látogat. A DAB helyzetét az is nehezíti, hogy állandóan úton van, mivel a Dunaújvárosi Jégcsarnok felújítása nem fejeződött be, ezért mindig idegenben játszik a csapat.

A DAB esélytelenül utazik el Erdélybe

Fotó: UTE

A DAB felcserélte a pályaválasztási jogát

A tervek szerint október 31-én a DVTK Jegesmedvéket itthon fogadták volna az Acélbikák, de ez az elképzelés is borult. Ugyanis a Dunaújvárosi Acélbikák kezdeményezésére az október 31-ére kiírt Erste Liga mérkőzés helyszíne megváltozik. A találkozót a Dunaújvárosi Jégcsarnokban rendezték volna meg, azonban a DVTK Jegesmedvék vezetése elfogadta a dunaújvárosiak kérését, ami a pályaválasztási jog felcserélését kezdeményezte. Az összecsapás ezért jövő hét pénteken Miskolcon 18.30 órakor kezdődik.

