Csíkszereda után Gyergyó következik

A Csíkszereda ellen pénteken este 5-1-re kikapott a DAB. Sorsdöntőnek bizonyult, hogy az első harmad 8. és 10. perce között három gólt kapott a DAB. Vasárnap a Gyergyói HK (16 óra) ellen sem lesz könnyű feladata a dunaújvárosi alakulatnak, már csak azért sem, mert Dunaújvárosban 11-2-re nyert a Gyergyó.

Képünkön jobbról Murgic, a DAB védője a csíkszeredai Pétert próbálja megakadályozni abban, hogy támadást indítson

Fotó: SC Csíkszereda

A Csíkszereda edzője nagyon örül

A csíkszeredai mérkőzés utáni edzői nyilatkozatok.

Kevin Constantine vezetőedző, Csíkszeredai Sportklub: - Nagyon örülök, hogy a mérkőzés elején sikerült három találatot szereznünk. Remek kezdés volt. Aztán a második játékrészben, 3-0-ás vezetés birtokában nem teljesítettünk olyan jól, mint ahogyan azt ők tették ekkor. A harmadik harmadban viszont tetszett a játékunk, hisz mi vezettünk, és mégis folytattuk a munkát, küzdöttünk, helyzeteket alakítottunk ki. Tetszett, ahogyan a záró játékrészben játszottunk.

Ma este Ferencz-Csibi remek napot zárt

, két gólt, összesen három pontot szerzett. Nagyon sokat dolgozik a csapatért, egyéb játékelemekben is remekül helytáll, mint például a lövések blokkolása. Ma pedig mindez gólokkal és assziszttal is párosult, és ezt csodás volt látni.

Hetler Ádám vezetőedző, Dunaújvárosi Acélbikák: - A liga legfegyelmezettebb csapata ellen követtünk el olyan dolgokat, ami három perc alatt megbosszulta magát.

Tulajdonképpen kijelenthetjük, kivégeztük magunkat az első harmad közepén.

Utána magunkra találtunk. Azt is mondhatom, hogy ekkor lehetett volna akármi, de nyílván nem lett, mert annyival fegyelmezettebb volt a túloldal. Ők megoldották azokat a szituációkat, amiket mi nem tudtunk megoldani. Mondhatni rutinból oldották meg, hisz mi nagyon fiatal csapat vagyunk. Ettől függetlenül ebből a meccsből nagyon sokat lehetne tanulni, és remélem, fogunk is . Megyünk tovább, és remélhetőleg lesz ez jobb is.