A víz alatti világ bajnoka: három Eb-címet nyert a fiatal búvárúszó

Csepecz Zsolt idén három aranyérmet szerzett az Európa-bajnokságon Észtországban búvárúszásban. Vele beszélgettünk a kezdetekről, a kitartásról és a legnagyobb élményeiről.

Csepecz Zsolt a dobogó legfelső fokán

Fotó: Antal Lajos

– Mi kell ahhoz, hogy valakiből búvárúszó legyen?

– Elsősorban magabiztosság, kitartás és rengeteg munka. Az alapoktatás után jön a fokozatos felkészülés, ahol kiderül, ki mennyire tud fejlődni, és milyen versenyekre érdemes koncentrálnia. Idővel ez egy életstílussá válik. A víz alatti sportoknak sok ága van, így mindenki megtalálhatja a hozzá illőt. Bárki kipróbálhatja, kortól függetlenül Gurisatti Róbertnél mindenki megkapja a szükséges tudást és támogatást.

– Emlékszel az első edzésedre?

– Persze. Minden új és izgalmas volt. Akkoriban a vízbiztonság, a helyes légzés és az úszástechnika megtanulása volt a központban. Nagyon sokat jelentett a közösség, az edzőtársaim és az edzőim motivációja. Az igazi áttörés az elmúlt 4–5 évben jött: először uszonyosúszásban, majd tájékozódási búvárúszásban értem el jó eredményeket.

Tavaly juniorként 4. lettem az Európa-bajnokságon Berlinben, idén pedig három aranyérmet nyertem Tallinnban. Ez hatalmas visszaigazolás számomra.

Fotó: Antal Lajos

– Van példaképed?

– Nincs állandó példaképem. Ha valakit annak tekintek, az csak addig tart, amíg le nem győzöm. Addig dolgozom, amíg fel nem tudom venni vele a versenyt, és így a példakép szép lassan versenytárssá válik. Most is van 1–2 olyan ember, akinek még messze előttem jár az ideje, de bízom a munkámban és az edzőimben, hogy nyárig elérjem a céljaimat.

– Milyen volt az első versenyed?

– Kiskoromban indultam először, még nem uszonyos úszásban, hanem egy úszóversenyen a dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszodában. Nagyon jó hangulatú nap volt, bár izgultam is.

Ez a verseny megtanított arra, hogy minden apró erőfeszítés számít, és hogy a belefektetett munka mindig meghozza a gyümölcsét.

– Hogyan emlékszel vissza az idei Európa-bajnokságra Észtországban?

– Ez életem egyik legnagyobb sikere volt. Három számban nyertem aranyérmet: a csillagban és az 5 bójában juniorban, valamint a váltóban a felnőttek között. Észtország vize az egyik legnehezebb terep, de az edzőmmel és a csapattársaimmal jól reagáltunk a váratlan helyzetekre. Úgy érzem, mindent beleadtam, és a sok munka, kitartás és fegyelem végre meghozta a gyümölcsét.