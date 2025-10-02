október 2., csütörtök

A víz alatti világ bajnoka: három Eb-címet nyert a fiatal búvárúszó

Címkék#Csepecz Zsolt#DUE Bánki Donát Technikum#aranyérm#búvárúszás

Csepecz Zsolt, a DUE Bánki Donát Technikum tizenkettedikes tanulója, aki jeles rendű tanulmányi eredménye mellett a tájékozódási búvárúszásban is kiemelkedő sikereket ért el. Interjú Csepecz Zsolttal.

Antal Lajos

Csepecz Zsolt idén három aranyérmet szerzett az Európa-bajnokságon Észtországban búvárúszásban. Vele beszélgettünk a kezdetekről, a kitartásról és a legnagyobb élményeiről.

Csepecz Zsolt
Csepecz Zsolt a dobogó legfelső fokán
Fotó: Antal Lajos

– Mi kell ahhoz, hogy valakiből búvárúszó legyen?
– Elsősorban magabiztosság, kitartás és rengeteg munka. Az alapoktatás után jön a fokozatos felkészülés, ahol kiderül, ki mennyire tud fejlődni, és milyen versenyekre érdemes koncentrálnia. Idővel ez egy életstílussá válik. A víz alatti sportoknak sok ága van, így mindenki megtalálhatja a hozzá illőt. Bárki kipróbálhatja, kortól függetlenül Gurisatti Róbertnél mindenki megkapja a szükséges tudást és támogatást.

– Emlékszel az első edzésedre?
– Persze. Minden új és izgalmas volt. Akkoriban a vízbiztonság, a helyes légzés és az úszástechnika megtanulása volt a központban. Nagyon sokat jelentett a közösség, az edzőtársaim és az edzőim motivációja. Az igazi áttörés az elmúlt 4–5 évben jött: először uszonyosúszásban, majd tájékozódási búvárúszásban értem el jó eredményeket.

Tavaly juniorként 4. lettem az Európa-bajnokságon Berlinben, idén pedig három aranyérmet nyertem Tallinnban. Ez hatalmas visszaigazolás számomra.

Fotó: Antal Lajos

– Van példaképed?
– Nincs állandó példaképem. Ha valakit annak tekintek, az csak addig tart, amíg le nem győzöm. Addig dolgozom, amíg fel nem tudom venni vele a versenyt, és így a példakép szép lassan versenytárssá válik. Most is van 1–2 olyan ember, akinek még messze előttem jár az ideje, de bízom a munkámban és az edzőimben, hogy nyárig elérjem a céljaimat.

– Milyen volt az első versenyed?
– Kiskoromban indultam először, még nem uszonyos úszásban, hanem egy úszóversenyen a dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszodában. Nagyon jó hangulatú nap volt, bár izgultam is. 

Ez a verseny megtanított arra, hogy minden apró erőfeszítés számít, és hogy a belefektetett munka mindig meghozza a gyümölcsét.

– Hogyan emlékszel vissza az idei Európa-bajnokságra Észtországban?
– Ez életem egyik legnagyobb sikere volt. Három számban nyertem aranyérmet: a csillagban és az 5 bójában juniorban, valamint a váltóban a felnőttek között. Észtország vize az egyik legnehezebb terep, de az edzőmmel és a csapattársaimmal jól reagáltunk a váratlan helyzetekre. Úgy érzem, mindent beleadtam, és a sok munka, kitartás és fegyelem végre meghozta a gyümölcsét.

Fotó: Antal Lajos

Csepecz Zsolt edzője, Gurisatti Róbert így értékelt

– A tavalyi kissé balszerencsés Eb után vágtunk neki az évnek. A felkészülés rendben volt, az évközi uszodai eredmények is jól sikerültek. Sajnos Magyarországon kevés tájékozódási búvárúszó verseny van, és a Búvársuli versenyzői más világversenyeken is indultak, emiatt a csapat sokszor egyedül dolgozott. De nagyon összetartó társaság, ügyesen megcsinálták a feladatokat. Idén Zsolt megtanulta bemérni a pályákat, amivel nekem személy szerint sokat segített. A verseny nagyon nehéz helyszínen zajlott, ahol fontos volt kiismerni a tó sajátosságait – ezt sikerült megoldani, ami két aranyérmet hozott. 

Külön öröm, hogy Zsolt bekerült a felnőtt váltócsapatba, amely Európa-bajnoki címet szerzett. Ez a sokéves munka gyümölcse, amely az ő céltudatos hozzáállásának is köszönhető.

– Ráadásul néhány éve egy sérülés miatt közel egy évig nem tudott uszonnyal úszni, ezért az eredményei még nagyobb értékkel bírnak. Ki kell emelnem a szülők érdemeit is, akik mindent megtesznek, hogy Zsolt sikeres legyen.

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
