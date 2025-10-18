Bravúr lenne, ha Mezőfalva és Előszállás ezt elérné

Az első osztályú labdarúgó-bajnokság szombati játéknapján a KK Grain Kft.-Mezőfalva csapata a tavaly még NB III-as Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vendégeként lép pályára. A papírforma alapján a találkozó esélyesei egyértelműen a házigazdák, bravúr lenne a vendégek sikere. Vasárnap az adonyiak Enyingre utaznak, ahol egyértelműen a három bajnoki pont megszerzése a céljuk. A forduló további párosítása a következő: Lajoskomárom - Ikarus-Maroshegy, Martonvásár - Melde Kft.-Kápolnásnyék, FC Főnix – Sárosd, Csór Truck-Tralier - Videoton Baráti Kör. Ezúttal a Sárbogárd együttese lesz szabadnapos.

A Baracs és a Nagyvenyim az előző körben egymással csatázott

Az Előszállás pontszerzése is bravúr lenne

A másodosztály déli csoportjában minden meccset vasárnap rendeznek. A Baracs ebben a körben a Nagykarácsonyt fogadja. A két együttes az elmúlt időszakban általában felsőházi rangadót játszott, ám mostanra ez a párharc egy szinttel lejjebb csúszott. A tabella hetedik helyén álló Nagyvenyim Pákozdon gyarapíthatja pontjai számát. A táblázat alsó régiójában tanyázó Előszállás Kislángra látogat, ahol bravúr lenne a pontszerzésük.

A harmadosztály keleti csoportban szombaton rendezik meg a Besnyő - Rácalmás találkozót rendezik. A Kulcs idegenbeli meccsét a Tordas-Gyúró Egyetértés ellen későbbi időpontra halasztották.