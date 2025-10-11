október 11., szombat

Brigitta névnap

14°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rengeteg hiba

1 órája

Ezt a betlit nem láttuk jönni, nagy pofont kapott a Dunaújvárosi Kohász

Címkék#NEKA#bajnokság#női kézilabda NB I#vereség#Dunaújvárosi Kohász#DKKA

Főleg támadásban rengeteget hibázva fájó vereséget szenvedett a DKKA szombaton hazai pályán a NEKA csapatától. A fontos meccsen bemutatott nagy betli után a Dunaújvárosi Kohász továbbra is nyeretlen.

Gallai Péter

A női kézilabda NB I szombati mérkőzésén alsóházi rangadót játszott egymással a DKKA és a Nemzeti Kézilabda Akadémia. A Dunaújvárosi Kohász számára nagyon fontos lett volna a győzelem, hiszen a szezonban eddig mindössze egy pontot tudott szerezni a csapat. A NEKA fiataljainak is sokat jelentett a találkozó, így nagy csatára volt kilátás. A nyári felkészülés során találkozott legutóbb a két fél, akkor egy találattal a dunaújvárosiak nyertek. Senki nem gondolta, hogy most betli lesz a vége.

betli
Sajnos ez nagy pofon és betli lett
Fotó: DKKA

Idegesen kezdte a meccset a hazai csapat, kihagyott helyzetek és eladott labda képében, ellenben a NEKA kétszer is betalált. Az első dunaújvárosi találat az 5. percben született Kellermann révén, ami után folyamatosan ott loholt ellenfele nyakán a Kohász, de egyenlíteni csak a 17. percben tudott. Zubai Gábor időkérése után a hazaiak végre a vezetést is átvették (10-9), azonban ez nem tartott sokáig, mert 11-13-nál megint a vendégek voltak lépéselőnyben. Sajnos a kapuban Bartulovic alig találkozott a labdával, ellenben a túloldaln érkező Csapó több védést is bemutatott. Arról, hogy nem háromgólos hátránnyal ment a Kohász a szünetre, Popovic tett, aki négy másodperccel a dudaszó előtt talált be.

A második félidő elején Wéninger védései után Luchies és Fehér révén gyorsan sikerült egyenlíteni, de Agócs eladott labdája miatt nem sikerült átvenni a vezetést. Aztán ő állította be a 16-16-os állást, majd a vendégek találtak be, sorra maradtak ki a lehetőségek, közte egy hetes. Sajnos a folytatásban a kevesebb hibával játszó Nemzeti Kézilabda Akadémia - a DKKA újabb büntetőt hagyott ki - a 42. percre már négyre növelte előnyét, 17-21. Ekkor jött a hazai időkérés, de nem sikerült a támadójátékon javítani, Németh három lövést is megfogott egymásután és hosszú percek után végre Rosa hetesből talált be, 18-21. 

Teljes tanácstalanság a végjátékban, betli a csapattól

A folytatásban továbbra is rengeteg hibával játszott az újvárosi csapat, elől szinte semmi nem sikerült és az utolsó tíz percre fordulva öttel vezetett a NEKA, 19-24. Látva a játék képét, innen óriási javulásra lett volna szükség, hogy visszajöjjön a meccsbe a Kohász, de ez már nem sikerült. Így az is simán belefért a vendégeknek, hogy az utolsó öt percben nem tudtak betalálni, mert ki kell mondani, a csődöt mondott hazai csapat ezzel sem tudott élni.

DKKA - NEKA 21-27 (13-15)

  • DKKA: Bartulovic - Horváth - Terzic 3, Kellermann 3 (1), Paróczy 3, de Rosa 6 (3), Török. Csere: Wéninger (kapus), Luhies 1, Popovic 1, Lakatos, Agócs 1, Kerekes, Román, Fehér 3, Dobos.
  • NEKA: Németh - Szőke 2, Török 4, Szabó 5, Alaxai 2, Berei 4 (2), Utasi 8. Csere: Csapó (kapus), Mihály 1, Mózsi, Panyi 1, Bozsodi, Sztankovics, Jelena, Ferenczy, Szabó.
  • Hétméteresek: 6/4, illetve 5/4.
  • Kiállítások: 4, illetve 6 perc.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu