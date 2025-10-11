Ezt a betlit nem láttuk jönni, nagy pofont kapott a Dunaújvárosi Kohász

A női kézilabda NB I szombati mérkőzésén alsóházi rangadót játszott egymással a DKKA és a Nemzeti Kézilabda Akadémia. A Dunaújvárosi Kohász számára nagyon fontos lett volna a győzelem, hiszen a szezonban eddig mindössze egy pontot tudott szerezni a csapat. A NEKA fiataljainak is sokat jelentett a találkozó, így nagy csatára volt kilátás. A nyári felkészülés során találkozott legutóbb a két fél, akkor egy találattal a dunaújvárosiak nyertek. Senki nem gondolta, hogy most betli lesz a vége.

Sajnos ez nagy pofon és betli lett

Fotó: DKKA

Idegesen kezdte a meccset a hazai csapat, kihagyott helyzetek és eladott labda képében, ellenben a NEKA kétszer is betalált. Az első dunaújvárosi találat az 5. percben született Kellermann révén, ami után folyamatosan ott loholt ellenfele nyakán a Kohász, de egyenlíteni csak a 17. percben tudott. Zubai Gábor időkérése után a hazaiak végre a vezetést is átvették (10-9), azonban ez nem tartott sokáig, mert 11-13-nál megint a vendégek voltak lépéselőnyben. Sajnos a kapuban Bartulovic alig találkozott a labdával, ellenben a túloldaln érkező Csapó több védést is bemutatott. Arról, hogy nem háromgólos hátránnyal ment a Kohász a szünetre, Popovic tett, aki négy másodperccel a dudaszó előtt talált be.

A második félidő elején Wéninger védései után Luchies és Fehér révén gyorsan sikerült egyenlíteni, de Agócs eladott labdája miatt nem sikerült átvenni a vezetést. Aztán ő állította be a 16-16-os állást, majd a vendégek találtak be, sorra maradtak ki a lehetőségek, közte egy hetes. Sajnos a folytatásban a kevesebb hibával játszó Nemzeti Kézilabda Akadémia - a DKKA újabb büntetőt hagyott ki - a 42. percre már négyre növelte előnyét, 17-21. Ekkor jött a hazai időkérés, de nem sikerült a támadójátékon javítani, Németh három lövést is megfogott egymásután és hosszú percek után végre Rosa hetesből talált be, 18-21.

Teljes tanácstalanság a végjátékban, betli a csapattól

A folytatásban továbbra is rengeteg hibával játszott az újvárosi csapat, elől szinte semmi nem sikerült és az utolsó tíz percre fordulva öttel vezetett a NEKA, 19-24. Látva a játék képét, innen óriási javulásra lett volna szükség, hogy visszajöjjön a meccsbe a Kohász, de ez már nem sikerült. Így az is simán belefért a vendégeknek, hogy az utolsó öt percben nem tudtak betalálni, mert ki kell mondani, a csődöt mondott hazai csapat ezzel sem tudott élni.