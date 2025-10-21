október 21., kedd

Torna

1 órája

Megint megmutatták, az ország legjobb műhelye itt van

Címkék#verseny#remeklés#DKSE Kupa#Dunaújváros#torna

A fiúk után a lány utánpótlás tornászoknak rendezett országos versenyt a DKSE. Közel százan mérték össze tudásukat a kupán, amin remekeltek a hazai fiatalok.

Gallai Péter

A fiú emlékverseny után Dunaújvárosban a Pap Zoltán tornacsarnokban rendezték meg a DKSE Kupa utánpótlás versenyt a napokban, amire az ország minden pontjáról érkeztek csapatok. Végül a három korosztályban - serdülő, zsebibaba II. és zsebibaba III. - közel százan léptek a szerekhez az egész napos megmérettetés során. A lányok ismét megmutatták, a dunaújvárosi klub az ország legjobbjait neveli ki.

az ország legjobb
A III. korcsoportban győztes dunaújvárosi csapata a világbajnokságon induló példaképpel, Czifra Lilivel. Az ország legjobbjait adja a klub kicsiktől a felnőttelig
Fotó: DKSE

Az ország legjobbjai – versenyről versenyre bizonyítják

A serdülők között egyéni összetettben hirdettek eredményt, ahol DKSE diadal született, Csalódi Lana végzett az élen és a bronzérem is itthon maradt Püspök-Ordas Mara jóvoltából. 

A zsebibaba II-es korcsoport küzdelmeit szintén a dunaújvárosiak nyerték meg, az AproGYM és a Veszprém A csapata előtt.

A győztes dunaújvárosi csapat
Fotó: DKSE

A zsebibaba III-as korcsoportban teljes DKSE diadal született, a a dobogó legfelső fokára az A jelű együttes állhatott, mögöttük pedig az újvárosi szakosztály B csapata zárt, harmadik a Békéscsaba lett.

A DKSE B együttese
Fotó: DKSE

 

 

