Andersen Liga

1 órája

Két méretes zakó a dunaújvárosiaknak

Címkék#DAB-ASP#Andersen Ligában#DUE#jégkorong

Mindkét dunaújvárosi csapat súlyos vereséget szenvedett a jégkorongozók másodosztályú bajnokságában. Az Andersen Ligában a DAB-ASP és a DUE-Worm Angels képviseli a várost.

Agárdy Csaba

A Dunaújvárosi Egyetem-Worm Angels a Vasast fogadta Érden, és esélyt sem kapott a pontszerzésre az Andersen Ligában. A Vasas remekül kezdett, öt perc sem kellett a kétgólos vezetéséhez. A folytatásban is pontosabbak voltak a piros-kékek, és fokozatosan növelték a különbséget. A végül 8-0-s sikerből Tamás Tihamér és Weiler Frigyes is duplával vette ki a részét. 

Andersen Ligában
A Ferencváros B 6-3-ra győzte le a zalaegerszegieket az Andersen Ligában
Fotó: jegkorongszovetseg.hu

Se Érden, se Szegeden nem ment az Andersen Ligában

Az ötödik fordulóban a DAB-ASP Szegeden szerepelt. A dunaújvárosiak rovására szerezte meg első győzelmét az idei szezonban a Szeged. Vincze Gergőék megnyomták a meccs elejét, az 5. percre már néggyel vezettek a DAB-ASP ellen. A korábban Szegeden játszó Azari Zsolt szépített, de gyorsan újabb szegedi gólt láthatott a hazai közönség. Kapust is cserélt az újvárosi gárda, de Nagy Erik is kapott egy gólt még az első harmadban. Kiállításokban és gólokban is bővelkedett a meccs, a Szeged pedig egy percre sem vett vissza, és végül 13-4-re nyert.

DUE-Worm Angels - Vasas SC 0-8 (0-2, 0-4, 0-2)

DUE: Németh - Sótonyi, Hruby, Szekeres, László, Szepessy - Gebei, Piszmann, Kordisz, Hamvai, Kis - Bálint, Jadlószki, Balló, Domokos, Fekete - Bajzák. Vezetőedző: Revák Zoltán.

Goodwill Pharma Stilaxx Szeged - DAB-ASP 13-4 (6-1, 1-1, 6-2)

DAB-ASP: Balázs (Nagy E.) - Plasek, Weinhoffer, Léhi (1), Azari 1, Vadócz 1 (2) - Palla, Aiupov 2, Asztalos, Dávid (1), Popov - Nagy B., Jónás, Krymenetskij (1). Vezetőedző: Gleb Ushmodin.

További eredmények: DEAC JA – UNI Győr ETO 3-4 hosszabbítás után, Lehel HC – MAC Budapest AHC 3-5, HKB – Sportországi Cápák 7-6, FTC-Telekom B – Egerszegi Titánok 6-3.

A bajnokság állása: 1. UNI Győr ETO 5 mérkőzés/14 pont, 2. Lehel HC 5/12, 3. Vasas 5/12, 4. DEAC JA 5/10, 5. MAC Budapest 4/9, 6. HK Budapest 5/8, 7. FTC B 5/6, 8. DAB-ASP 5/6, 9. Szeged 5/4, 10. Sportországi Cápák 5/4, 11. DUE-Worm Angels 4/2, 12. Egerszegi Titánok 5/0.


A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
