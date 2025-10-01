október 1., szerda

Malvin névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Andersen Liga

28 perce

Két meccs, két vereség a bajnoki rajton

Címkék#DAB-ASP#Andersen Liga#DUE-Worm Angels#Érdi Jégcsarnokban#Dunaújvárosban

Szeptember 27-én szombaton megkezdődött a jégkorongozók másodosztályú bajnoksága. Az Andersen Liga két dunaújvárosi csapattal indult.

Agárdy Csaba
Két meccs, két vereség a bajnoki rajton

Hiába küzdött nagyot a DAB-ASP, sima vereséget szenvedett a bajnoki nyitányon

Fotó: MAC Budapest

Mind a DUE-Worm Angels, mind a Dunaújvárosi Acélbikák ASP vereséget szenvedett az Andersen Liga rajtján. A DUE-Worm Angels kétszer is vezetett a Lehel ellen, de a jászberényiek a meccs második felében a magukra javára fordították az állást, és végül biztosan nyertek. Az élvonalbeli tapasztalattal is rendelkező Trozsák Ádám két gólt szerzett, Borbás Gergely, aki legutóbb még a Wormben szerepelt, betalált volt csapata ellen. 

Andersen Liga
Andersen Liga: a MAC Budapest otthonában nem volt esélyük az Acélbikáknak 

Tizenkét csapattal indult az Andersen Liga

Az immár MAC Budapest AHC (egykori MAC Ikonok) néven induló együttes is biztos sikerrel kezdett, 9-2-re verte az egy év kihagyás után visszatérő DAB-ASP-t. A vendégek 0-3 után tudtak szépíteni, majd a harmadik harmadban a játékos-edző Azari Zsolt is betalált, de a hajrát a MAC bírta jobban. Az újpesti akadémiáról érkező Csicsmann Balázs mesterhármasig jutott, és volt egy asszisztja is, de jól kezdett a hosszú élvonalbeli múlttal bíró Ritter Zalán (a DAB Erste Ligás csapatából igazolt a MAC-ba) és Bán Károly is.

DUE-Worm Angels - Lehel HC 3-8 (2-2, 0-3, 1-3)

Worm: Feind - Lencsés (1), Hruby 1, Szekeres, Marosi, László 1 (1) - Piszmann M., Gebei B., Fekete, Szepessy M., Hamvai 1 (1) - Balló, Domokos, Pankucsi, Szentandrássy, Geringer - Jadlószki, Kordisz. Játékos-edző: Hamvai Szilárd.

MAC Budapest AHC - DAB-ASP 9-2 (3-1, 2-0, 4-1)

DAB-ASP: Nagy E. (Balázs) - Murgic, Pinczés K., Strenk, Kuminka, Csémi - Palla, Léhi, Nagy B., Vadócz, Plasek - Azari, Krimenetskij, Ajupov. Játékos-edző: Azari Zsolt.

Az első forduló további eredményei: Goodwill Pharma Szeged – Vasas 3-6, FTC-Telekom B –UNI Győr ETO HC 1-6, DEAC JA – HKB 7-0, Egerszegi Titánok – Sportországi Cápák 2-6.

Az idei bajnoki kiírásról: az Andersen Liga alapszakaszában egy oda-vissza kört játszanak a csapatok, majd a 22 forduló után a legjobb nyolc a playoffba jut. A negyeddöntős párharcok az egyik fél második győzelméig tartanak, az elődöntőben és a fináléban viszont már három sikerre van szükség. Változás, hogy már csak három idegenlégióst nevezhetnek a mérkőzésekre az együttesek.

A DUE-Worm Angels a hazai mérkőzéseit az Érdi Jégcsarnokban játssza, mert nincs szabvány pályája Dunaújvárosban, míg a DAB-ASP a Dunaújvárosi Jégcsarnok felújítása miatt kényszerül egy darabig albérletben fogadni az ellenfeleit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu