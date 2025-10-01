Két meccs, két vereség a bajnoki rajton

Mind a DUE-Worm Angels, mind a Dunaújvárosi Acélbikák ASP vereséget szenvedett az Andersen Liga rajtján. A DUE-Worm Angels kétszer is vezetett a Lehel ellen, de a jászberényiek a meccs második felében a magukra javára fordították az állást, és végül biztosan nyertek. Az élvonalbeli tapasztalattal is rendelkező Trozsák Ádám két gólt szerzett, Borbás Gergely, aki legutóbb még a Wormben szerepelt, betalált volt csapata ellen.

Andersen Liga: a MAC Budapest otthonában nem volt esélyük az Acélbikáknak

Tizenkét csapattal indult az Andersen Liga

Az immár MAC Budapest AHC (egykori MAC Ikonok) néven induló együttes is biztos sikerrel kezdett, 9-2-re verte az egy év kihagyás után visszatérő DAB-ASP-t. A vendégek 0-3 után tudtak szépíteni, majd a harmadik harmadban a játékos-edző Azari Zsolt is betalált, de a hajrát a MAC bírta jobban. Az újpesti akadémiáról érkező Csicsmann Balázs mesterhármasig jutott, és volt egy asszisztja is, de jól kezdett a hosszú élvonalbeli múlttal bíró Ritter Zalán (a DAB Erste Ligás csapatából igazolt a MAC-ba) és Bán Károly is.

DUE-Worm Angels - Lehel HC 3-8 (2-2, 0-3, 1-3)

Worm: Feind - Lencsés (1), Hruby 1, Szekeres, Marosi, László 1 (1) - Piszmann M., Gebei B., Fekete, Szepessy M., Hamvai 1 (1) - Balló, Domokos, Pankucsi, Szentandrássy, Geringer - Jadlószki, Kordisz. Játékos-edző: Hamvai Szilárd.

MAC Budapest AHC - DAB-ASP 9-2 (3-1, 2-0, 4-1)

DAB-ASP: Nagy E. (Balázs) - Murgic, Pinczés K., Strenk, Kuminka, Csémi - Palla, Léhi, Nagy B., Vadócz, Plasek - Azari, Krimenetskij, Ajupov. Játékos-edző: Azari Zsolt.

Az első forduló további eredményei: Goodwill Pharma Szeged – Vasas 3-6, FTC-Telekom B –UNI Győr ETO HC 1-6, DEAC JA – HKB 7-0, Egerszegi Titánok – Sportországi Cápák 2-6.

Az idei bajnoki kiírásról: az Andersen Liga alapszakaszában egy oda-vissza kört játszanak a csapatok, majd a 22 forduló után a legjobb nyolc a playoffba jut. A negyeddöntős párharcok az egyik fél második győzelméig tartanak, az elődöntőben és a fináléban viszont már három sikerre van szükség. Változás, hogy már csak három idegenlégióst nevezhetnek a mérkőzésekre az együttesek.