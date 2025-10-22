október 22., szerda

Előd névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

7 órája

Andersen Liga: a Vasas otthonában nyert a DAB-ASP

Címkék#Andersen Liga#Zorin#jégkorong#DAB

Folytatódott a jégkorongozók másodosztályú jégkorongbajnoksága. A két dunaújvárosi csapat közül csak a DAB-ASP játszott az Andersen Ligában.

Agárdy Csaba
Andersen Liga: a Vasas otthonában nyert a DAB-ASP

A Győr még veretlen az Andersen Ligában

Fotó: UNI Győr ETO

Az Andersen Liga hétvégi fordulójában a Vasas elszenvedte első vereségét, a DAB-ASP az utolsó harmadban döntötte el a meccset. Negyven perc után 2-2 volt az állás, aztán nyolc perc alatt hármat lőttek a vendégek. A Vasas egy időkérés után rendezte a sorokat, és vissza tudott jönni a meccsbe, de egyenlítés helyett Palla Maximilián révén az újvárosiak találtak be. A végén hat a négy ellen próbálkozott a Vasas, de a DAB-ASP megőrizte a vezetést.

Andersen Liga, győzelem idegenben

Vasas SC -DAB-ASP 4-6 (1-1, 1-1, 2-4)

DAB: Balázs - Plasek, Weinhoffer, Léhi 1, Svejkovszky, Palla 1 (1) - Aiupov 1 (3), Zorin 3 (1), Dávid, Pinczés K., Nagy B. - Jónás (1), Pashinin, Vadócz. Vezetőedző: Gleb Ushmodin.

A MAC Budapest AHC és a másik dunaújvárosi csapata, a DUE-Worm Angels meccsét későbbi időpontban rendezik meg.

A forduló eredményei: UNI Győr ETO–Egerszegi Titánok 5-0, HKB–Goodwill Pharma Szeged 7-6 b.u., Lehel HC–FTC-Telekom B 10-3, Sportországi Cápák–DEAC JA 3-5, Vasas–DAB-ASP 4-6.

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu