Andersen Liga: a Vasas otthonában nyert a DAB-ASP

Az Andersen Liga hétvégi fordulójában a Vasas elszenvedte első vereségét, a DAB-ASP az utolsó harmadban döntötte el a meccset. Negyven perc után 2-2 volt az állás, aztán nyolc perc alatt hármat lőttek a vendégek. A Vasas egy időkérés után rendezte a sorokat, és vissza tudott jönni a meccsbe, de egyenlítés helyett Palla Maximilián révén az újvárosiak találtak be. A végén hat a négy ellen próbálkozott a Vasas, de a DAB-ASP megőrizte a vezetést.

Andersen Liga, győzelem idegenben

Vasas SC -DAB-ASP 4-6 (1-1, 1-1, 2-4)

DAB: Balázs - Plasek, Weinhoffer, Léhi 1, Svejkovszky, Palla 1 (1) - Aiupov 1 (3), Zorin 3 (1), Dávid, Pinczés K., Nagy B. - Jónás (1), Pashinin, Vadócz. Vezetőedző: Gleb Ushmodin.

A MAC Budapest AHC és a másik dunaújvárosi csapata, a DUE-Worm Angels meccsét későbbi időpontban rendezik meg.

A forduló eredményei: UNI Győr ETO–Egerszegi Titánok 5-0, HKB–Goodwill Pharma Szeged 7-6 b.u., Lehel HC–FTC-Telekom B 10-3, Sportországi Cápák–DEAC JA 3-5, Vasas–DAB-ASP 4-6.