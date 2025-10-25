1 órája
Újabb vereség, ezúttal Szombathelyen
Fontos mérkőzést játszott ma este a DKKA NB I-es női kézilabdacsapata. Szombathelyen amolyan négypontos meccsen lépett pályára a dunaújvárosi akadémia, és egygólos vereséget szenvedett (32-31).
Zubai Gábor, a DKKA vezetőedzője nincs könnyű helyzetben
Fotó: DKKA/VizoPhoto
A hazai együttes eddigi öt mérkőzésén egy-egy győzelmet és döntetlent, valamint három vereséget gyűjtött be, így három ponttal a 10. helyen állt a tabellán a meccs előtt, míg a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia igen nehéz helyzetből, a 12.helyről igyekszik felállni és elindulni a felfelé vezető úton. A dunaújvárosiak mérlege öt mérkőzésből egy pont volt a találkozó előtt, és a pontjaik száma a meccs után sem növekedett.
A dunaújvárosi akadémia jó hajrája kevés volt
Jól indult a találkozó a DKKA számára, mivel Fehér Luca a 2. percben megszerezte a vezetést. Ekkor kevesen gondolták volna, hogy a Kohász ekkor vezetett utoljára. A szombathelyiek fokozatosan elhúztak, a félidő hajráját 13-8-as hazai vezetésnél kezdték a csapatok, a játékrész vége 19-15 lett.
A második harminc perc is jól kezdődött a DKKA számára, ugyanis egy percen belül Török és Kellermann is eredményes volt (19-17). Ezután ismét fordult a kocka, és a 39. percben már hat gól volt a két csapat között a különbség (24-18). A folytatásban azután a dunaújvárosi hölgyek fokozatosan dolgozták le a hátrányukat, és az utolsó perc előtt már csak egy gól volt a Szombathelyi KKA előnye (32-31). Több gól azonban már nem született, így a DKKA újabb vereséget szenvedett.
Szombathelyi KK - DKKA 32-31 (19-15)
DKKA: Bartulovic (Wéninger) - Terzic 1, Török 1, Kellermann 6, Horváth 1, Paróczy 1, Luchies 1, Popovic 1, Agócs 2, Kerekes, Lakatos, Román 4, De Abreu 9, Fehér 1, Gajdos 3. Vezetőedző: Zubai Gábor.
Önvizsgálatot kell tartania mindenkinek, így nem mehet tovább
Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!