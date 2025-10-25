október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

10°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Izgalmas hajrá

1 órája

Újabb vereség, ezúttal Szombathelyen

Címkék#Szombathely#Dunaújváros#DKKA#női kézilabda

Fontos mérkőzést játszott ma este a DKKA NB I-es női kézilabdacsapata. Szombathelyen amolyan négypontos meccsen lépett pályára a dunaújvárosi akadémia, és egygólos vereséget szenvedett (32-31).

Agárdy Csaba
Újabb vereség, ezúttal Szombathelyen

Zubai Gábor, a DKKA vezetőedzője nincs könnyű helyzetben

Fotó: DKKA/VizoPhoto

A hazai együttes eddigi öt mérkőzésén egy-egy győzelmet és döntetlent, valamint három vereséget gyűjtött be, így három ponttal a 10. helyen állt a tabellán a meccs előtt, míg a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia igen nehéz helyzetből, a 12.helyről igyekszik felállni és elindulni a felfelé vezető úton.  A dunaújvárosiak mérlege öt mérkőzésből egy pont volt a találkozó előtt, és a pontjaik száma a meccs után sem növekedett. 

akadémia
A dunaújvárosi akadémia játékosai mindössze egy ponttal a tarsolyukban  utaztak el Szombathelyre
Fotó: DKKA/VizoPhoto

A dunaújvárosi akadémia jó hajrája kevés volt

Jól indult a találkozó a DKKA számára, mivel Fehér Luca a 2. percben megszerezte a vezetést. Ekkor kevesen gondolták volna, hogy a Kohász ekkor vezetett utoljára. A szombathelyiek fokozatosan elhúztak, a félidő hajráját 13-8-as hazai vezetésnél kezdték a csapatok, a játékrész vége 19-15 lett.

A második harminc perc is jól kezdődött a DKKA számára, ugyanis egy percen belül Török és Kellermann is eredményes volt (19-17). Ezután ismét fordult a kocka, és a 39. percben már hat gól volt a két csapat között a különbség (24-18). A folytatásban azután a dunaújvárosi hölgyek fokozatosan dolgozták le a hátrányukat, és az utolsó perc előtt már csak egy gól volt a Szombathelyi KKA előnye (32-31). Több gól azonban már nem született, így a DKKA újabb vereséget szenvedett.

Szombathelyi KK - DKKA 32-31 (19-15)
DKKA: Bartulovic (Wéninger) - Terzic 1, Török 1, Kellermann 6, Horváth 1, Paróczy 1, Luchies 1, Popovic 1, Agócs 2, Kerekes, Lakatos, Román 4, De Abreu 9, Fehér 1, Gajdos 3. Vezetőedző: Zubai Gábor.

Google NewsGoogle News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu